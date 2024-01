¿Qué motiva un crimen? The Irrational analiza la conducta humana detrás de un delito

Su formación en psicología hizo que la actriz Maahra Hill lograra entender mucho más a su personaje, Marisa, en la nueva serie The Irrational.

Y es que el proyecto aborda la historia de Alec Mercer (Jesse L. Martin), un profesor que enseña ciencias del comportamiento en la Universidad, quien gracias a esos conocimientos es solicitado para apoyar al FBI, donde trabaja Marisa, su ex esposa.

“Estudié psicología en la universidad, así que soy naturalmente curiosa con respecto al comportamiento de las personas. En esta serie se exploran detalles de comportamientos que me parecen interesantes, así como la forma en que se exploran los conceptos a través de la historia de un caso, eso es muy interesante”, afirmó Hill en entrevista con El Sol de México.

Marisa aprenderá de cada una de las estrategias que utilice Mercer para resolver los diferentes casos que se le presenten, paralelo a la búsqueda de su propia identidad luego de su divorcio.

“Podría describir a Marisa como una chica dura con un corazón tierno, es una agente senior del FBI y también es la ex de Mercer, su relación es un poco complicada porque se separaron recientemente, pero lo chistoso es que trabajan muy bien juntos, se entienden muy bien en ese ámbito”, comentó.

Uno de los aprendizajes que se lleva la actriz sobre su personaje, es no descuidar su persona por auxiliar a otros; gracias a Marisa, Hill entendió que es necesario priorizar sus necesidades, antes de querer ayudar a otros. Confesó que, en ocasiones, ella misma puede llegar a ignorar sus propios sentimientos.

“Algo en lo que nos parecemos es que ambas somos personas muy incondicionales y nuestras relaciones lo son todo para nosotras, así como nuestros trabajos, siento que somos muy similares en ese sentido, pero creo que la diferencia es que ella está encontrando una manera de ponerse a sí misma en primer lugar y hacerse preguntas sobre qué quiere realmente.

“Eso es lo que estoy aprendiendo de ella; con mis amistades, incluso con otras relaciones en general, siempre me aseguro de que todos los demás estén bien, por eso es agradable vivir en la piel de alguien que se pregunta si está bien, por eso te cuestiona a ti también si tú te preguntas lo mismo”, sostuvo.

Hill además reveló que tuvo oportunidad de ponerse en contacto con verdaderos agentes del FBI para compartir experiencias, incluso la instruyeran sobre cómo comportarse ante ciertas situaciones, analizar sus reacciones y lo que significa para ellos desarrollarse en esta área.

“Son tantos los mensajes que se abordan en esta serie, por ejemplo, uno de ellos es el cuestionarse sobre todo, invita al público a hacerse más preguntas, menos suposiciones, ser más curiosos y considerar tal vez lo que realmente quieres”, indicó.

La serie creada por Arika Lisanne Mittman se complementa con las actuaciones de Travina Springer, Molly Kunz, Arash DeMaxi, Brian King, y Karen David, entre otros.

La primera temporada de este drama estará disponible a partir del 11 de enero a través de Universal T. Debido al éxito, ésta se renovó para una segunda entrega, misma que comenzará grabaciones este año.

“No sé cuánto puedo decir al respecto sobre la segunda temporada, pero mi personaje seguirá con el viaje de buscar otras relaciones luego de su divorcio. En ella ha habido un despertar en torno a un caso en particular en el que está trabajando mismo que le impacta de manera personal, se cuestiona qué quiere en la vida y lo que ya no.

“Entonces creo que continuará yendo en esa dirección y simplemente se abrirá un poco más, la temporada completa aún no está escrita, así que no he tenido los ojos puestos en ella en absoluto, no sé exactamente qué dirección tomará”, concluyó.