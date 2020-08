Oscar Román reabrirá su galería con nueva propuesta artística

La galería Oscar Román aún permanece cerrada, pero prepara su reapertura el próximo mes de septiembre con la exposición de aniversario –que a causa de la contingencia, no se pudo celebrar en tiempo y forma en el mes de junio-.

Se trata de una colectiva en la que se estuvo trabajando desde hace tiempo, y en donde se incluye una exposición individual de Jazzamoart, quien reinterpretará una serie de imágenes de reconocidos fotógrafos en lienzos.

Las actividades de este recinto se detuvieron por la contingencia. Pero a través de recorridos virtuales la gente podía recorrer las exposiciones y ahora, se adapta a la Nueva Normalidad con recorridos sólo para cinco personas bajo citas realizadas previamente.

Oscar nos recibió en los espacios de su casa donde dijo: "Será en septiembre con la apertura donde nos daremos cuenta si seguiremos haciendo recorridos virtuales o ya no, aún no lo sabemos".

En este proceso se tomarán en cuenta los protocolos de seguridad sanitarios.

Así vive Oscar

El galerista es un apasionado del arte en todas sus expresiones, pero amante verdadero del surrealismo. Su inquietud por dar a conocer las manifestaciones artísticas lo ha llevado a desenvolverse en distintos rubros como el de curador, conferencista, asesor y miembro de diferentes asociaciones.

En 1991, creó un espacio para exhibir la obra de jóvenes mexicanos, materializándose con la apertura de la galería que lleva su nombre y de la que actualmente es director.

Dicho recinto cultural se ha posicionado como uno de los más importantes a nivel nacional, donde se muestran piezas de diferentes técnicas, como pintura, escultura y fotografía. Él vive arriba de sus espacios de exhibición, en la icónica calle de Julio Verne de la colonia Polanco en la Ciudad de México.

La planta baja es la galería y una puerta secreta en el patio trasero, conduce a la planta alta.

“Siempre pensé que cuando encontrara un espacio donde pudiera vivir y trabajar, sería mi premio mayor. Fue pasando el tiempo y por fin, encontré lo que tanto anhelaba, este maravilloso lugar en el que concentro mi máxima pasión. Antes, en la parte de atrás, que ahora también es galería, vivía mi madre, entonces me sentía y me siento la persona más afortunada del mundo”, contó a El Sol de México.

Él habita este espacio acompañado de obras de arte y esculturas de Alice Rahon, Jesús Urbieta, Jorge y Javier Marín, Leonora Carrington, Bridget Tichenor, Rodolfo Morales, Siqueiros, Luis Fracchia, Marco Vargas, Antonio López, Carlos Marín, Sebastián, Orozco Romero, entre otros, que tapizan las paredes y le dan vida a su espacio vital, sin olvidar la enorme palmera que recibe a los invitados, los helechos y plantas que adornan la terraza. Ahí describe su filosofía de vida: “El arte mueve y cambia la mente de las personas, si todos tuviéramos oportunidad de acercarnos al arte, viviríamos en un mundo mejor, ese es el mensaje que quiero dar. Es lo que el mundo necesita para estimular la sensibilidad en los seres humanos.

Nos habla de sus inicios: “Mi gusto por el arte se dio desde niño, tuve un primo que era el guía de la familia de museos y lugares artísticos; nos llevaba a lugares paradisíacos y creo que eso hizo que naciera en mí esto que ahora es mi pasión”.

Cortesía | amsterdan.info

Román estudió Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, pero al egresar decidió emprender un viaje a Europa donde cursó dos diplomados: uno sobre Historia del Arte, en la National Gallery de Londres y el otro en Arte Contemporáneo, acreditado en el Centre Pompidou de París, eso fue lo que realmente lo que lo motivó a dedicarse al mundo del arte, “gracias a esto pude encontrar lo que más me gusta”, dijo.

Nos confesó que durante su juventud empezó coleccionando timbres, monedas y estampitas, “pero cuando entro al mundo del arte, me centro en coleccionar piezas del surrealismo, esa es mi pasión y trato en la medida de lo posible conseguir todo lo que se refiere a esta corriente artística”.

Oscar es un hombre que se distingue en el mundo social, por su forma de vestir, su incondicional sombrero que combina con el traje que viste para cada ocasión, es su sello personal. Tiene alrededor de 30 sombreros y hay de todo tipo y colores, “algunos han sido muy costosos, los he comprado en París y en Londres, realmente han sido un capricho, pero también tengo algunos otros que he comprado en la calle porque me gustan”.

Comentó que cuando decidió raparse, lo hizo en época de frío y que para él era incómodo salir a la calle con gorras deportivas, y que en una ocasión salió en busca de un accesorio que pudiera adaptarse a su estilo y así fue como añadió los sombreros en sus looks.

“En mi armario no sólo hay sombreros y trajes, aunque no lo crean, también tengo jeans, gorras deportivas y ropa casual, que he usado más tiempo en esta cuarentena. Anteriormente también tenía una afición por los zapatos de marca, pero ahora prefiero más mi comodidad”.

Debido a la pandemia, su ritmo de vida cambió, ahora tiene tiempo de hacer ejercicio y de cuidar más su alimentación, además de que ahora la terraza se volvió su espacio favorito, pues montó una hamaca en la que descansa los fines de semana, contempla la vista o lee un libro, “esta hamaca ha sido una maravilla, me relaja mucho, tomo una siesta, descanso o simplemente paso las horas”.

Otro de sus placeres es viajar; recorre lugares emblemáticos y conoce otras culturas. Su ciudad favorita es Londres, pero como buen mexicano, a su país no lo cambia por nada, “lo que tenemos en nuestro México, no lo encontramos en ninguna parte del mundo, lo respeto mucho… su gente, la comida, el cobijo que tenemos, todo, absolutamente todo. Creo que somos afortunados de vivir aquí”.

En cuanto a la música, no tiene un género favorito, en sus playlist se encuentra desde ópera hasta unos beats electrónicos. Sus artistas favoritos son Picasso y Frida Kahlo, “Picasso es uno de los más grandes artistas que tiene el mundo, y Frida en todos los sentidos, ha sido una mujer que le abrió las puertas al arte mexicano en el mundo, todos la conocen, es un referente universal”.

Su filosofía de vida se centra en el arte, “el arte mueve y cambia la mente de las personas, si tuvieras oportunidad de acercarnos al arte, viviríamos en un mundo mejor, eso es el mensaje que busco y quiero expresar. Es lo que el mundo necesita para estimular la sensibilidad que tenemos como seres humanos”, concluyó.

