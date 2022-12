Amiga, perdón: Yordi Rosado se disculpa con Sasha Sokol tras entrevista a Luis de Llano

Meses atrás, en su canal de YouTube, Yordi Rosado compartió una entrevista que le hizo al productor Luis de Llano, el objetivo era que él hablara de su carrera profesional, sin embargo, el tema se desvió a la relación que mantuvo con la cantante Sasha Sokol cuando él tenía 39 años y ella 14.

Esta declaración generó una serie de comentarios negativos en contra del productor, asimismo, se hizo un debate en diferentes espacios al que incluso algunas celebridades decidieron sumarse, ya que, algunos de sus colegas intentaron defenderlo. Mientras tanto, la exTimbiriche dijo que no se trató de un noviazgo, sino que fue abuso sexual.

Por su parte, Rosado también fue señalado, pues se precisaron que él no supo cómo manejar este tema donde de Llano emitió esa confesión sin ningún tipo de remordimiento y se detalló que no actuó de manera correcta por no darle la importancia que merecía. Es así, que ahora él mismo decidió salir a disculparse.

La explicación de Yordi Rosado

El pasado 15 de diciembre, Yordi retomó el tema del productor, y mencionó que en el momento que estalló la polémica, pensó que lo mejor sería no hablar del asunto, pues así podría evitar hacer algo que entorpeciera algún proceso legal.

En este sentido, aseguró que no piensa quitar el video de la entrevista, pues considera que no va a cambiar las cosas en torno al impacto que tuvieron estos comentarios: “Siento que eliminarla o borrarla es como querer tapar el sol con un dedo”, sostuvo.

Por otro lado, explicó que esa grabación sirvió para que se tocara un asunto que había sido olvidado, y no solo eso, pues su popularidad provocará que cada vez más gente hable de este tipo de cosas y no las hagan ver como normales.

“Mi propósito ya lo saben, es abrir espacios, es dar voz a los artistas, a los personajes, a los deportistas. En las 124 entrevistas que llevamos hasta el día de hoy ese ha sido siempre mi objetivo”, comentó en su canal de YouTube.

Él siguió diciendo que se encuentra en un proceso de aprendizaje: “Como ser humano con todos estos acontecimientos la verdad me cayeron muchos ‘veintes’. Empezando porque aún nos falta mucho por recorrer para empatizar con realidades y problemáticas sociales que pueden ser complicadas de manejar y de entender”.

Es así, como él mencionó que es de suma importancia atender de manera oportuna las denuncias de las agresiones hacia las mujeres, pues comentó que este tipo de conductas no pueden continuar replicándose.

“La falta de conocimiento que existe ante temas de violencia de género no puede seguir sucediendo y es algo que tenemos que aprender, que tenemos que aplicar y que estamos viviendo en todo momento”, añadió.

¿Qué le dijo Yordi a Sasha Sokol?

Antes de terminar con su mensaje, el también escritor se dirigió a Sasha y le pidió disculpas por no saber cómo manejar esta situación, en especial porque no la llevó con el tacto que se requiere.

“A ti amiga, perdón, perdón por mi falta de sensibilidad, por mi falta de comprensión, perdón por no identificar el sentimiento ni de antes y también el de ahora”, destacó. Por último, proporcionó datos de instituciones que pueden ayudar a las víctimas de diferentes tipos de violencia.

Algunos de los centros que mencionó fueron la Red de Abogadas Violeta, la Fiscalía Especial para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres.

¿Qué pasó entre Luis de Llano a Sasha Sokol?

En la entrevista compartida hace nueves meses, Luis de Llano confesó que se “enamoró” de la ex integrante de ‘Timbiriche’ cuando ella era una menor de edad. Dijo que fueron novios por seis meses, en cuanto terminaron, él comentó que no volvió a buscarla.

“Cuando empezaron a hacer su disco yo ya no tuve nada que ver con ella. Ella hizo su disco completamente independiente, sus videoclips independientes. Nuestra relación se volvió de negocios”, explicó el productor, además, recalcó que la madre de Sasha estaba enterada.

Por su parte, Sokol en el marco del Día Internacional de la Mujer, compartió en su cuenta de Instagram un comunicado en el que detalló que de Llano no habló con la verdad, pues manipuló los hechos, ya que no se trató de un romance, sino un acto de abuso sexual.

“Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos. Me costó mucho dejarlo, él era un hombre poderoso en la industria; mi representante y mi productor. Yo tenía mucho miedo que al separarnos mi carrera se viera lastimada”, redactó.

Tiempo después, ella dijo que ya había procedido de forma legal en contra del productor: “Hace un mes puse la demanda. No he hablado del tema porque es lo que mis abogados me recomendaron, pero ya lo hice totalmente. Ya está en los tribunales desde hace un mes o un poco más (…) Ya está ratificada, ya está notificado, ya todo”.

