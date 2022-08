Jennifer Lopez estalla por video filtrado de su boda con Ben Affleck

En plena luna de miel en Italia, Jeniffer Lopez estalló en enojo luego de que uno de los invitados a su boda con Ben Affleck filtrara un video de la celebración en el que se observa a la cantante interpretar una canción inédita a su ahora esposo, en medio de un extravagante festejo que duró tres días.

Y es que, la relación, el compromiso y el enlace nupcial entre la cantante de 53 años y el actor de 50 años, han sido uno de los temas más sonados en redes sociales en los últimos tiempos, sobre todo, después de que ambos decidieran casarse en secreto en una capilla de Las Vegas y de que posteriormente anunciaran que volverían a hacerlo, pero en esta ocasión en una fiesta que duraría 72 horas.

A pesar de que todos querían saber qué fue lo que pasó el penúltimo fin de semana del mes de agosto, pocos detalles salieron a la luz, debido a que la pareja fue bastante precavida para que ningún medio de comunicación tuviera alguna filtración de parte de los invitados.

JLO le canta y le baila a Ben Affleck en su boda

El video que rápidamente se ha compartido por millones de usuarios en las redes sociales, se observa a Jennifer Lopez interpretar una canción –que muchos medios de comunicación han titulado “Can’t get enough” (No puedo tener suficiente)– a Ben Affleck, quien se encuentra sentado en medio de la pista de baile.

En el clip, se puede ver a JLo mientras baila una coreografía acompañada de un grupo de bailarinas que lucen vestidos en color negro.

El encargado de dar a conocer este video fue el medio estadunidense TMZ, quien luego de recibirlo de parte de uno de los invitados de la fiesta, difundió el contenido, algo que provocó que Jennifer Lopez reaccionara muy molesta, debido a que se tenían contratos de confidencialidad con los invitados.

Jennifer Lopez responde molesta ante filtración del video

Entre los comentarios del video, muchos comenzaron a especular sobre si la reproducción del mismo en realidad se trataba de una filtración o si era parte del marketing de la propia cantante, no obstante, Lopez respondió: “Esto fue tomado sin permiso. Punto”.

Fue así como en una captura de pantalla compartida en redes sociales se puede leer que JLo estalló contra la persona que difundió el momento: “Quien quiera que lo haya hecho se aprovechó de nuestro momento privado. No sé de dónde lo están sacando todos porque teníamos acuerdos de confidencialidad y les pedimos a todos que no compartieran nada de nuestra boda”.

Asimismo, Jennifer hizo referencia a su boletín y agregó en una de las publicaciones: “Todo lo que publico en privado está en OnTheJLO y está listo para compartirlo con mis fanáticos. Lo haré cuando esté lista para hacerlo. Esto fue robado sin nuestro consentimiento y vendido por dinero”.

Es importante recordar que Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron por primera vez, el pasado 16 de julio, en una boda espontánea en Las Vegas, un mes antes de la celebración realizada hace dos fines de semana; la pareja viajó a Italia para una segunda luna de miel días después de la lujosa fiesta. Cane señalar que, los dos famosos, reavivaron su romance en 2021 después de romper casi dos décadas antes.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla