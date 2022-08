¡OMG! Drake Bell ofrecerá concierto en León

Boquiabiertos dejó la noticia de que Drake Bell ofrecerá un íntimo concierto en la ciudad de León. El próximo viernes 26 de agosto en el antro The Normal.

El propio cantante y actor fue quien dio a conocer la noticia través de su cuenta oficial de twitter, aunque en la publicación indica que los boletos están a la venta en el sitio DRAKEBELL.COM/TOUR, la liga te direcciona al Instagram oficial del antro thenormal.leon, y aún no hay datos sobre el evento a realizarse en doce días.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

El antro sede no ha dado a conocer los precios de los boletos, ni la dinámica de venta, ya que será un show con poco aforo, como ya se han realizado anteriormente con diferentes artistas como Belinda.

Esta presentación es parte de la gira que el también actor realiza por México, en la que se incluyen las ciudades de Puebla y Ciudad de México.

Este año Drake ha estado muy cerca de México, hace meses se unió al estudio tapatío Agavia Studios para rodar una cinta en el estado de Jalisco.

MUY MEXICANO

Él es uno más de los cantantes extranjeros que se ha enamorado de México, en varias ocasiones lo ha expresado públicamente, incluso su español es bastante bueno, al punto de interpretar canciones a través de sus redes sociales.

Gossip Banda Recodo y Julio Preciado arman la fiesta como en los viejos tiempos

Uno de los detalles que más ha llamado la atención es que cambió sus redes sociales a:”Drake Campana”, al volverse devoto a la Virgen de Guadalupe.

Entre las últimas noticias de Drake compartió con medios mexicanos como fue el proceso legal que vivió tras la denuncia por parte de una fan, que lo acusó de varios delitos por ser ella menor de edad, experiencia que fortaleció su relación con su esposa Janet Von Schmeling.

BELINDA SE PRESENTÓ

The Normal, se ubica en la avenida Alud 702-704, dentro de un centro comercial. Famoso porque hace dos años Belinda ofreció un showcase, aunque recibió algunas críticas por supuestamente recurrir al playback durante sus interpretaciones. En esa noche los asistentes cantaron junto con la ex de Nodal canciones como “Muriendo lento” y “Si no te quisiera”.