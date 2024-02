Niña Pastori, ganadora de 5 Grammy, experimenta con el pop y el flamenco

Con 27 años de carrera y cinco Latin Grammy, la cantante Niña Pastori reflexiona sobre el valor que tiene el flamenco y cuáles son las cualidades que han hecho que este género sea cada vez más conocido y apreciado por públicos de todo el mundo.

Puede interesarte: De Colombia a México: “La Bichota” se prepara para conquistar el Estadio Azteca

“Pienso que el flamenco es una música de raíz, una música muy auténtica. Eso es lo que al final hace que traspase a tanta gente, pues lo más importante en el arte es transmitir, incluso más allá de las cualidades musicales que uno pueda tener”, dice en entrevista con El Sol de México.

“Creo que es importante mantener cualquier tradición siempre que, por supuesto, sea bonita, como es el caso de flamenco, que a nivel cultural y de identidad es fundamental para las nuevas generaciones”, comenta la artista de origen gitano que traerá a nuestro país la gira de su disco reciente, “Camino”.

Gossip Charlie Nelson crea universos visuales a partir de canciones

Innovar con conocimiento

El álbum con el cual recorre distintos países en su actual gira, fue merecedor del Latin Grammy al Mejor disco flamenco en 2023. A decir de la cantante, se trata de una producción a la que se le puede notar toda la esencia flamenca que la ha caracterizado, “pero que también musicalmente tiene un poco de todo, con mucha innovación.

“Este disco está muy centrado en mi propia carrera, que considero ha sido estable y bonita. Tal vez sin grades subidas, pero tampoco con grandes bajadas. La verdad es que he tenido un público maravilloso y fiel, que me ha soportado a lo largo de todos estos años”, asegura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Niña Pastori (@npastorioficial)

“Todo puede crecer y todo puede ir a más, lo importante es hacer las cosas con conocimiento, pues muchas veces en la música se hacen fusiones o mezclas sin tener en cuenta toda la tradición. Así que hay que hacer las cosas con sentido y mucho cariño, rodeándonos de gente buena que nos aporte cosas buenas para nuestra música”.

Reencuentro con México

Después de ocho años de su última presentación en nuestro país, Niña Pastori, convertida ya en una de las más importantes intérpretes del flamenco alrededor del mundo, se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional, el próximo 13 de marzo.

“La verdad es que me apetece muchísimo, porque el tiempo pasa volando. Yo veo mucho en común entre mexicanos y españoles. En especial en Andalucía, que son muy cariñosos y expresivos; mientras que los mexicanos, por su parte, son muy calientes. Eso siempre nos gusta a los artistas, poder tener gente que te arrope y te dé calor.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Este concierto es para volver a sembrar, porque yo siempre he estado sembrando, no he conocido otra manera de trabajar, siempre he estado en ello. Es verdad que he cosechado mucho y me han dado mucho, pero mi forma de trabajar siempre ha estado en la siembra”, dice Niña Pastori, quien tras su presentación en el Lunario, continuará su “Camino” por varias ciudades de Estados Unidos, entre ellas Nueva York, Washington, Miami y Orlando.