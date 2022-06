Muestra la visión del manager de Elvis en bioepic

Para muchos, Coronel Tom Parker puede representar el más grande villano en la vida de Elvis Presley, aquel que, por cuestiones personales, no lo dejó salir de gira fuera de Estados Unidos, incluso que le robó mucho dinero; hay quienes, de hecho, pueden llegar a culparlo por el deceso del cantante.

Sin embargo existen varias versiones de la vida del cantante, la del propio artista, la que el público quiere creer y la de Parker, manager de Elvis durante más de dos décadas.

La nueva cinta Elvis, protagonizada por Austin Butler, dirigida, escrita y producida por Baz Luhrmann aborda la vida del intérprete, desde su nacimiento en Tupelo, Mississippi en 1935, la relación que tuvo con sus padres, sus amigos y el momento en el que descubrió su pasión por la música, pero visto desde la perspectiva y opinión de Parker, interpretado por el actor Tom Hanks.

“El personaje que, en realidad la mayoría de la gente podría pensar que es el villano, en esta historia, debate y argumenta por qué no lo es, no es malo. Da una versión diferente en toda la historia que te permite ir a otros lugares con sus revelaciones.

“Creo que eso nos ayuda a explorar una idea más amplia de por qué Elvis vino de un comienzo tan humilde, la vergüenza de su padre, la pobreza, la pérdida de su madre, su gran agujero en el corazón y cómo un icono cae trágicamente”, afirmó el director en conferencia de prensa.

A lo largo del filme, el argumento de Parker siempre fue que él sólo estaba haciendo su trabajo, en la que buscaba que su representado se mantuviera vigente, actual, aunque a costa de sus propios intereses.

“Es una relación complicada. La relación entre el arte y el marketing. Es una de las historias más extraordinarias de la era estadounidense”, expresó Luhrmann.

Aunque no profundiza en temas sobre sus adicciones, romances y desórdenes alimenticios, ya que se toca de manera más general, sí muestra los abusos que Elvis sufrió, la manera en cómo Parker controlaba su vida personal, sus negocios y, sobre todo, la explotación laboral.

Uno de los retos de Austin Butler era encontrar la verdadera esencia de Elvis, ya que no buscaba ser igual que como ha sido retratado en caricaturas o, incluso, como lo han interpretado otros actores.

Es por ello que, en los últimos dos años se adentró tanto en su vida, al grado de tener una obsesión, dijo; su fin era homenajear y no defraudar a su equipo de trabajo, fans o la familia Elvis Presley.

“Para este personaje yo seguí mi curiosidad todos los días, también tenía a las mejores personas a mi alrededor, un entrenador de movimientos, uno de dialecto y otro de canto.

“Lo que más me fascinaba era despojarme del ícono o el disfraz de Halloween de Elvis y llegar a saber quién era él, ¿cómo se despertaba en la mañana?, ¿cuál era su vida interior? Descubrí que era un hombre increíblemente sensible y espiritual”, aseguró.

Para el actor, quien participó en 2019 en la cinta Once Upon a Time… In Hollywood, este proyecto no es sólo uno más en su carrera, sino uno que le dejó enseñanzas personales; lo ayudó, incluso, a superar sus propios miedos.

“Tenía tanto miedo de fallarle (a Elvis), a su legado, a su familia y a todos los fanáticos de todo el mundo que lo aman tanto. Y eso era una responsabilidad tan grande, temía todos los días, pero mi relación con el miedo cambió porque me di cuenta que él (Elvis) también sentía eso.

“Tuvo momentos donde su carrera estaba en la raya, hubo muchos momentos en su vida así, pero a pesar de su miedo hizo cosas extraordinarias”, dijo el protagonista.

Los bailes y movimientos que caracterizaron a Elvis sobre el escenario y por los que en algún momento fue censurado, también fueron una prueba para Austin Butler; al igual que en la parte de la voz, misma que fue cambiando durante el transcurso de la película, el actor se dejó llevar, sintió la música que se utilizó y disfrutaba de las canciones populares como Jailhouse Rock, Hound Dog, Can't Help Falling In Love, Suspicious Minds, entre otras.

“La música siempre conmovía a Elvis, cuando estaba en el escenario, no era una coreografía lo que hacía, así que no puede sentirse así, tienes que ser increíblemente específico”, sostuvo Butler.

Para enfrentar sus problemas laborales, la principal fortaleza de Elvis fue la relación que tuvo con Priscila, interpretada por Olivia DeJonge, con quien tuvo una hija de nombre Lisa Marie.

“Esta película me dio una gran lección de confianza; al principio me sentía como si no estuviera segura, pero tuve que aprender a relajarme, dar un paso adelante y realmente confiar, saber que todo iba a estar bien.

“El interpretar a Priscilla me enseñó mucho sobre la feminidad y después de todo este trabajo, sentí como un gran cambio para interpretar a las mujeres honestamente”, comentó DeJonge.

Kelvin Harrison Jr., como B.B. King, Alton Mason como Little Richard y Yola como Sister Rosetta Tharpe completan el elenco.