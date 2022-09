María León graba videoclip en Guanajuato Capital

La tapatía María León, es otra de las cantantes que quedan encantados con Guanajuato y deciden grabar un videoclip teniendo como marcos los hermosos escenarios de la capital guanajuatense.

A través de la cuenta oficial del Gobierno Municipal de Guanajuato, dio a conocer que la cantante, bailarina y actriz se encontraba en la ciudad Patrimonio de la Ciudad grabando las escenas de lo que será el videoclip de su tema “Insomnio”.

Con nuevo look y nuevo proyecto musical bajo el brazo, la cantante y bailarina María León jalisciense eligió la ciudad de Guanajuato Capital para grabar el videoclip de la cadenciosa canción “Insomnio”, así lo dieron a conocer.

El Gobierno Municipal, indicó que la intérprete de “Piérdeme el respeto”, grabó escenas en San Roque, la plaza del Truco y la calle Alonso, entre otros puntos del centro histórico de esta Ciudad Patrimonio.

En las fotografías compartidas se puede ver a María con un vestido muy sexy en color café y botas blancas. En otra escenografía con cambio de vestuario con un top blanco, falda de mezclilla, nuevamente con botas, pero ahora acompañada de un galán.

Por su parte la cantante no ha hecho al respecto de su visita a Guanajuato, pero coincidió en que grabó un 7 de septiembre por lo que subió una historia a su Instagram el famoso tema de Mecano “7 de septiembre”, en el que se ve de fondo se ve que está en un callejón guanajuatense.

María León se une a la lista de cantantes que han elegido a la capital del estado para darle vida a sus temas como Enrique Iglesias, Los Bukis, Pancho Barraza, Mana, La Arrolladora Banda Limón, Panteón Rococó, Banda El Recodo, por mencionar algunos.

“Yo pasando por pastitos a las 8:00 am, ella en sesión de fotos y yo diciendo esta mujer no tiene frío”; “La del video que te dije, es por eso que no dejaban pasar porque estaba grabando”; “A ver si el famoso punto “G” en Plaza de la Paz, sale en su video”, son algunos de los comentarios de los guanajuatenses.