Manuel Turizo reclama la paz en Colombia

Aunque ha recibido amenazas de muerte en redes sociales por criticar a los manifestantes en Colombia, Manuel Turizo insite en pedir tanto a las autoridades como a los manifestantes un Tratado de Paz.

“Yo entiendo que la gente esté con resentimiento y dolor, pero nunca he sido partidario de que el resentimiento se responde con resentimiento. Pienso que la violencia a la que se está incitando tiene que parar por iniciativa de todos”, respondió el cantante a El Sol de México.

Turizo, que figura entre los 200 artistas más escuchados de Spotify en el mundo con 19 millones de escuchas al mes, consideró que la obligación de las personalidades cuya voz resuena dentro y fuera de Colombia, enviar mensajes positivos. “Tenemos que llamar a la calma, a la paz. De lado a lado, de las personas que están vandalizando y también del Estado”.

El colombiano descartó que por ahora haya planes de realizar algún movimiento musical en favor de Colombia, como ocurrió durante las protestas de Puerto Rico que pedían la dimisión de su gobernador y donde participaron Residente, Bad Bunny, Ricky Martin y Wisin.

Turizo presenta Dopamina, su segundo álbum, cuyo lanzamiento estaba previsto desde 2020, sin embargo la pandemia modificó los planes.

“Se me atrasó mucho. Estuve muy ansioso al principio, me estaba volviendo loco porque me tocó frenar, pero finalmente ya lo tenemos. Dios sabe cómo hace las cosas y gracias a él ahora vamos muy bien”, comentó en conferencia de prensa.

Antes que te vayas, Tiempo y Caliente -en colaboración con El Alfa y will.i.am-, fueron temas que surgieron durante la pandemia y que se añadieron al disco que ya estaba terminado en un 80 por ciento antes del confinamiento.

Este disco marca un cambio en su música, con sonidos que van desde el urbano hasta el reggae, el afro y la champeta. Además de colaboraciones con artistas como Maluma, Myke Towers, Wisin & Yandel, Farruko y otros.

“Son colaboraciones nuevas y muy diferentes porque la historia de cada canción es muy distinta, al igual que la musicalizada. Es más una evolución sin perder la esencia de Manuel Turizo”.