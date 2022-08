Los Jonas Brothers preocupados por la seguridad de sus fans

Los Jonas Brothers no necesitaron cantar para que "Lovebug" resonara en la Arena Ciudad de México, pues la emoción de sus fans era tal, que sus voces opacaban la de los tres hermanos, quienes se limitaban a observarlos muy sonrientes.

Y es que luego de tres años de ausencia en nuestro país, la agrupación logró un lleno total en el ya mencionado recinto, donde presentaron la gira "Remember this". El show comenzó con un intro de electrónica, que dio la bienvenida a los músicos de la agrupación.

También puedes leer: Los Estrambóticos celebran 30 años de ska

Gossip Marcovich mantiene la propiedad de los temas que escribió para Caifanes

Enseguida aparecieron Joe, Kevin y Nick, desatando un ensordecedor grito por parte de todos los presentes. Temas como "Tonight", "Lonely", y "Year 3000" conformaron la primera parte del repertorio de poco más de una hora que presentaron.

La euforia en el lugar era tal, que Joe pausó durante unos segundos el concierto para pedir al público que dieran un paso atrás. "Por favor, queremos que todos estén seguros", exclamó con expresión seria.

Sin embargo, en el área general no pareció haber movimiento, por lo que Nick reiteró la solicitud, y después de unos segundos continuaron con el show.

"Antes del concierto estaba recordando hace unos años que grabamos un concierto aquí. Y tocamos la siguiente canción, que ahora cobra un significado diferente muchas gracias por mantenerse con nosotros durante todos estos años", expresó Nick, y procedieron a cantar "Levels".

Gossip Belinda sorprende con espectacular cambio de look; la comparan con Milla Jovovich [Fotos]

Un cover de "Cake by te ocean" hizo vibrar el piso, ante los saltos de todo el público, quienes se emocionaron al ver a su guitarrista apoderarse de la canción junto con Joe. Un par de peluches de "Dr. Simi" lograron llegar a sus pies, pero los cantantes no se percataron de su presencia.

El show continuó con "Runaway", "SOS", "Cool", y "When you look me in the eyes". "Hola México", dijo Kevin. "Te amo", agregó, provocando que todos los fans gritaran su nombre al unísono. Enseguida, le dedicaron a nuestro país el tema "Find you".

"Muchas gracias, estaremos de regreso mañana en la noche. No podemos esperar para volver a estar de fiesta, han sido un par de años locos, pero nos da gusto er que siguen aquí. Los amamos", comentó Nick.

La agrupación se despidió con "Leave before you love me" y "Sucker". "No podemos esperar a verlos mañana de nuevo", dijo Nick antes de abandonar el escenario.