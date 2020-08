La banda española Belako lanza nueva música con "Plastic Drama"

La agrupación española Belako está compartiendo ‘Siréne’, el último avance que salió en conjunto con su nuevo álbum ‘Plastic Drama’ que se lanzó este viernes a través de BMG.

El tema se caracteriza por intenso e inmensamente cautivador, se escucha a la vocalista Cristina Lizarraga cantar en francés, representando un sueño y un mensaje de verdadera igualdad y de pie en apoyo a las comunidades transgénero. La pista va acompañada de una pedido

‘Plastic Drama’ es el cuarto disco de la banda, pero el primero desde que firmó un importante contrato discográfico internacional. Esta es su producción más ambiciosa hasta la fecha. Auto-producido por Belako, este álbum, busca mostrar el verdadero significado de las cosas en un mundo en el que todo se traduce en líneas de montaje, fabricación y explotación de seres vivos. Un álbum que cuenta la parábola del cazador que ha sido cazado. Habla sobre como los seres humanos consumen mientras se consumen en una sociedad donde la inmediatez vence a la eternidad y al tiempo mismo.

Nombrada mejor banda nueva por Rolling Stone Magazine en España; tiene dos poderosas mujeres al frente, Cristina Lizarraga en la voz y teclados y la bajista Lore Nekane Billelabeitia. Junto a Josu Ximun Billelabeitia, que toca la guitarra y el baterista Lander Zalakain conforman a esta agrupación procedente de la pequeña localidad de Mungia, cerca de Bilbao. Belako ha estado tocando sin parar en España estos últimos años, construyendo una base de fans bastante sólida.

Sencillos recientes como Profile anxiety, The craft y Truth fueron compartidos durante el encierro global y recibieron el apoyo de Jack Saundersde Radio 1, 6Music, NME, Clash, The Line Of Best Fit, Dork, DIY, So Young, Gigwise, por nombrar algunos medios.

Han girado con DMA’s en su gira del Reino Unido 2019, con QOTSA y Liam Gallagher en Finsbury Park, y han tocado en importantes festivales internacionales como Primavera, SXSW, Low, Rock En Seine, Benicassim, Reading & Leeds y Vive Latino en México.

Las explosivas actuaciones de Belako en vivo han entusiasmado a multitudes desde pequeños bares de buceo en sus primeros días, hasta enormes festivales internacionales más recientemente, y su actitud escénica muestra la potencia, electricidad y el espíritu punk de esta emocionante banda joven.

Fueron preparados para sus espectáculos de descanso en Estados Unidos a principios de este año, incluyendo espacios en SXSW, seguido de una extensa gira en España y su primera visita a The Great Escape Festival. Sin mencionar que iban a ser la primera banda española en actuar en el escenario principal del Reading & Leeds Festival.

Debido a la pandemia de coronavirus, todos esos espectáculos fueron cancelados comprensiblemente. Sin embargo, Belako se enorgullece de ser uno de los actos en vivo más emocionantes que surgen de España y ni siquiera una pandemia global les impediría actuar. La banda acaba de terminar una gira de tres conciertos de algunos de los cines de su país de origen, dando vida a estos espacios al aire libre olvidados y dando a los fans la oportunidad de escuchar el nuevo disco en vivo, en un entorno seguro y socialmente distanciado. Más información y actualizaciones sobre la actividad en vivo serán anunciadas a su debido tiempo de una de las bandas más emocionantes de España