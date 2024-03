Querían evitar la multa: Julión Álvarez y Alfredo Olivas detienen corrido en concierto (VIDEO)

Julión Álvarez y Alfredo Olivas estuvieron este 16 de marzo en Chihuahua como parte de su tour Prófugos del anexo", en el que dejaron un gracioso momento, cuando tuvieron que dejar de cantar una canción para evitar una multa.

En TikTok se subió un video en el que aparecen Julión Álvarez y Alfredo Olivas sentados en la “troca” que forma parte de la escenografía de su concierto, mientras cantan la canción de “El Malo de Culiacán” y el público la corea con ellos.

Cuando Julión está cantando su parte del tema hace un gesto de confusión mientras se ajusta su apuntador o chícharo, como también es conocido y voltea a ver a Alfredo Olivas, quien continúa tocando el acordeón y cantando.

#chihuahua #parati #alfredoolivas #julionalvarez ♬ sonido original - Rebeca Armendáriz @rebecaarmendariz5 Total, si ya les van a cobrar, cantenla completa 😂😂😂 #profugosdelanexo2024

Gossip ¿De qué murió el productor Nicandro Díaz? esto es lo que sabemos

Sin embargo, frenó de golpe y no terminó de cantar su parte, mientras apretaba su apuntador y mostraba una risa nerviosa.

“Pérame poquito… oigan, ¿saben qué? Somos borrachos pero no irrespetuosos, entonces, y de verdad lo decimos con mucho respeto, no nos acordábamos que aquí no podemos cantar corridos, compa”, dijo Julión Álvarez en el escenario.

Después de esto el cantante ofreció una disculpa

Mientras dice las palabras antes mencionadas su rostro hace un gesto como de “ya la regué” y procede a mencionar “se nos olvidó a la chingada, discúlpenos, pedimos públicamente y aquí ante todos ustedes una disculpota, de verdad, y por eso la cortamos, porque se nos olvidó, pero se las catafixiamos”, y posteriormente ambos cantantes se ríen a carcajadas, al tiempo que el público grita y les chifla.

Luego de ello Julión volvió a tomar el micrófono para decir “Gobierno disculpen, perdón de verdad, públicamente pedimos disculpas. Ahora, si ya nos van a cobrar la multa pues nos la echamos”, lo que arranca los gritos del público, sin embargo, vuelven a comentar que mejor no lo harán puesto que es un “tema de respeto”.

#julionalvarez #alfredoolivas #chihuahua #cuu ♬ sonido original - ExperienciaCuu @experienciacuu Comenzaron a cantar un corrido, donde a media cancion la cortaron y los camtantes pidieron disculpas. #profugosdelanexo

Actualmente, los videos en los que quedó captado el momento acumulas más de 12 millones de reproducciones y miles de comentarios.

¿Con cuánto multaron a Julión Álvarez y Alfredo Olivas?

Desde 2023 el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, informó que la sanción por cantar, o reproducir públicamente audios o videos misóginos o que hagan apología del delito, serían acreedores a multas de hasta 12 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAS), y considerando que en este 2024, una de ellas vale 108.57 pesos (según datos del INEGI), querría decir que las sanciones equivaldrían a 1 millón 302 mil 840 pesos mexicanos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En ese entonces, también se dio a conocer que los ingresos por este concepto serían utilizados para el Refugio de Mujeres Violentadas y a programas de fortalecimiento para la mujer del Instituto Municipal de las Mujeres (IMMujeres).

Foto: Instagram @lospasosdejulion

Es por lo anterior que cada que un artista que canta corridos, banda o reguetón, se presentará en Chihuahua, tiene que pagar un tipo de garantía de que no cantará temas que incluyan ningún tipo de violencia o denigración hacia las mujeres, y en caso de hacerlo, este monto que es bastante elevado, no se les devolverá y aparte de ello, serán acreedores a una sanción económica.

En el caso de los “Prófugos del Anexo” les tocó pagar una garantía de 705 mil 705 pesos, mismos que, según Pedro Oliva, subdirector de Gobernación Municipal, no les serán devueltos a los artistas y será en los próximos días cuando se resolverá cuál es la cantidad que deberán pagar como sanción por haber cantado una parte de la canción de “El Malo de Culiacán”, que se cree hace alusión a Eluvier Amán Torres Núñez, un joven de 25 años que fue asesinado por estar involucrado en negocios ilícitos.

Publicado originalmente en El Heraldo de Chihuahua