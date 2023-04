Jimena Choco y Rafa Sarmiento celebran el auge del cine y la televisión iberoamericanos

Jimena Choco y Rafael Sarmiento celebran el auge del cine y la televisión iberoamericanos, y su compromiso con retratar la realidad de los países de habla hispana, a través de producciones que recogen hechos históricos que han marcado su historia.

Ambos comunicadores, quienes este 22 de abril conducirán la alfombra roja de los Premios Platino desde Madrid, España, coincidieron en que a través de la ficción es posible aliviar el dolor que han dejado las tragedias históricas.

“El cine cura heridas nacionales, lo hemos visto con muchos ejemplos. Cuando acabó la dictadura en Argentina vinieron muchos relatos. Hay que exorcizar esos demonios de alguna forma”, comentó Rafael.

En esta décima edición del certamen, las 23 categorías de los Premios Platino se reparten entre Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, España, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Argentina.

Éste último país encabeza las nominaciones gracias a la cinta Argentina 1985, que tras ganar el Globo de Oro como Mejor Película de Habla No Inglesa, compite por 14 galardones, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Interpretación Masculina, para Ricardo Darín y Pedro Lanzani, quienes ya se llevaron el Premio del Público en la entrega previa que reconoció a la cinta como Mejor Película Iberoamericana.

El comunicador destacó que este tipo de premiaciones “puede prestarse mucho a generar el intercambio, a generar colectividad. A pesar de las circunstancias de la región, es un premio que se ha esforzado por mantenerlo, ejecutarlo, por darle credibilidad, y han aumentado el número de votantes”.

Por su parte, Jimena subrayó que para los actores y realizadores es también un motivo de orgullo contar con un espacio que ponga en valor el trabajo realizado en Iberoamérica, pues además de reconocer su labor, permite que las audiencias tengan entre su parrilla de opciones historias cercanas a ellos.

“Luego ves premiaciones como el Oscar, donde ves artistas con quienes has crecido, pero siguen siendo un poco lejanos. Aquí hay muchas producciones que hablan de temas políticos o casos basados en la vida real, eso hace que sea algo más íntimo para cada persona en Latinoamérica que se ve reflejado y representado”.

La también presentadora agregó que “ya no sólo es algo que les parece divertido, sino que forma parte de su historia. Muchos actores dicen es que esto lo queremos poner en alto, porque son errores que no queremos repetir, no queremos que a la gente se le olvide por las pérdidas y el sufrimiento que provocó”.

HACE UN LLAMADO AL APOYO NACIONAL

Sarmiento aplaudió la presencia mexicana en esta edición, que está representada por cintas como Bardo:Falsa crónica de unas cuantas verdades, de ALejandro González Iñárritu y la animada Águila y Jaguar: Los Guerreros Legendarios, de Mike R. Ortiz.

Sin embargo, reconoció que en esta ocasión hay menos candidatas nacionales, y lamentó que esto se debe a las crisis presupuestales que enfrenta el país. “No es ninguna mentira ni ninguna agenda escondida que la parte cultural en México está muy castigada y con limitaciones presupuestales y prácticas muy fuertes”.

“La misma AMACC (Academia Mexicana de Artes yCiencias Cinematográficas) está pasando por una crisis, y todo eso se refleja en las premiaciones y los festivales. Me da mucho pesar cuando unos políticos se unen a las llamadas y las felicitaciones cuando están quitando presupuestos y apoyos. No me hables para felicitarme, necesito que desarrolles programas, no que me felicites”, finalizó.

La transmisión de los Premios Platino arranca con la alfombra roja, a las 12:00 horas del sábado 22 de abril en el canal de paga TNT y la plataforma HBO Max, para continuar con la ceremonia que será conducida por Omar Chaparro y Carolina Gaitán.