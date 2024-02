James no teme a la Inteligencia Artificial

Para la agrupación británica James, el secreto para mantenerse vigentes durante años es conectar con el público a través de canciones que tengan una historia, que se mezclen con distintas emociones o que, incluso, acompañen a sus fanáticos en momentos felices o tristes.

Es por ello que, ante el surgimiento de nuevas tecnologías, el grupo no tiene ningún temor, ya que aseguran que, por más que la Inteligencia Artificial pueda crear una canción, ésta no contará con una base sentimental.

“Los algoritmos no van a impactar en la humanidad desde un punto de vista psicológico, es posible que puedan hacer algo que funcione para muchos de nosotros, pero se sentirá un poco forzado porque sabes que no le rompieron el corazón cuando escribió esa canción de amor o no perdió a un padre y escribió un tema sobre eso”, afirmó en conferencia de prensa el vocalista del grupo, Tim Booth.

“Me gustaría escuchar una canción de IA escrita desde el punto de vista de lo que es ser IA. No podemos juzgar la Inteligencia Artificial según nuestros propios estándares. Es una arrogancia total y ridícula, y no sabemos si ya hemos hecho que la IA sea sensible, o si alguna vez lo haremos, simplemente sería diferente, existirán tal vez distintos tipos de sensibilidad”, agregó el vocalista.

En un inicio, el grupo originario de Manchester desconocía cómo era realmente el público de otros países. Cuando tocaron por primera vez en México, en 2008, entendieron el perfil del público que los escuchaba y adaptaron la mejor forma de conectar con la gente. “La diferencia entre el James de antes es que nos enfocamos en ser buena onda, ahora nos concentramos en conectar”, dijo Booth.

“Hemos madurado como personas y ahora entendemos el significado de crear música con sentido y mensaje, de valorar lo bueno y somos conscientes del poder que tenemos con la música. En nuestro trabajo ahora reflejamos nuestra alegría de ser parte de una banda y el dinero ha quedado de lado”, expresó el bajista Jim Glennie.

Bajo esa idea crearon su décimo octavo álbum de estudio, “Yummy”, que estará disponible el próximo 12 de abril en plataformas digitales.

“Sentimos que el álbum es delicioso y estimulante en todos los sentidos, a pesar de que algunas letras pueden ser oscuras. Cada que escribíamos una canción decíamos ‘yummy, yummy, yummy’, a todos les gustó ese nombre, pero luego alguien señaló que buscáramos en internet porque Justin Bieber había lanzado una canción con ese mismo título y no sabíamos que tenía una canción así, pero este disco es diferente, he estado escuchándolo muchas veces y aprendiéndome las canciones para venir a tocarlas y no me aburro, lo cual es realmente impactante”, dijo Booth.

El material cuenta 12 canciones entre las que destacan “Better With You”, “Stay”, “Our World” y el sencillo “Is This Love”, lanzado en plataformas el 15 de enero.

James próximamente volverá a México para ofrecer dos shows. Uno en Guadalajara, en el Guanamor Teatro Studio, el próximo 15 de marzo, mientras que el domingo 17 se presentará en el Festival Vive Latino.

“Aún no sabemos qué canciones tocaremos ya que elegimos el setlist una hora antes de subir al escenario para no quemarnos. No estoy muy seguro de cuánto tiempo tocaremos en México, en el festival, pero será menos tiempo que en Guadalajara.

“Pero sin duda, serán shows distintos en primera porque en Guadalajara es nuestro show, van a ir fanáticos de la banda que conocerán nuestra historia, pero para el Vive Latino no, así que nuestro desafío es ganarnos a esas personas, encontrar una manera de conectarlos, atraerlos e involucarlos y, con suerte, convertirlos en fanáticos de James”, sostuvo Booth.