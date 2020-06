Grettel Marian representa a León en La Voz Azteca

Detrás de cada músico hay un relato que contar y este es el de Grettel Marian Macías Gómez una joven que inicia su trayectoria como cantante ya en los grandes reflectores pues participa en el programa La Voz Azteca en su segunda edición.

Con el nombre de Gettel oficial, con 20 años y originaria de Guadalajara, emprende la búsqueda de su sueño, el de ser una cantante reconocida “resido en el Bajío desde hace muchos años, empecé viviendo en San Francisco del Rincón y después me fui a vivir para León y actualmente ahí es en donde estoy viviendo y con mucho orgullo y agradecimiento, representando el Bajío, es el que me ha abierto las puertas en mi carrera” dijo al teléfono la interprete.

Gettel relató vía telefónica que desde pequeña fue influenciada por su madre para cantar “desde que estaba chiquita empecé a cantar haciéndole segundas a mi mamá, porque mi mamá canta desde los cuatro años y ella fue la que me transmitió su pasión por la música, yo empecé cantando con ella”.

Para mí la música es todo, pienso que mi vida gira en torno a la música, por todo lo hago con música, antes mi papas me pagaban para que cantara enfrente de la familia, la música es mi estilo de vida

Grettel nos compartió que fue a la edad de 15 años cuando empezó a interpretar canciones de manera profesional pero canta desde los siete, me siento super realizada porque uno de mis más grandes sueños es que la gente pues me conozca, le gusté lo que hago y que me siga por lo que cantó”.

Pero, una intervención quirúrgica de su padre y dificultades de índole familiar, le hicieron dejar por un momento sus sueños “decidí participar por mí, por mi familia, porque yo había abandonado mis sueños por problemas familiares, fue la enfermedad de mi papá y su operación de corazón, decidí dejar mis sueños a un lado y apoyar económicamente a mi familia, trabajaba en tres lugares diferentes al mismo tiempo para solventar los gastos yo era la única que los solventaba, fue una etapa muy difícil para mí”.

Tras haber trabajado en un restaurante como cantante en una plaza comercial, hasta altas horas de la madrugada, como diseñadora de interiores y como recepcionista en una agencia de autos, otra vez, ese sueño apareció en un anuncio de televisión

Pasó un proceso de castings y quedó seleccionada, ahora forma parte del equipo de María José “ya salió mi participación en la televisión, el programa ya empezó, fue mi primera participación, próximamente serán los nocauts y lo que sigue” dijo para El Sol de León.

La cantante de éxitos como “Lo que tenías conmigo” y “Adelante Corazón”, María José, es la maestra de Grettel y ella nos contó que es una persona dedicada “cuando supe que iba a ser ella la coach me emocioné porque estaba yo muy chiquita, me acuerdo que cantaba esas canciones con María José y Edith Márquez, un versión de cosas del amor y siempre la he admirado mucho, cuando supe en televisión de que iba a ser coach de la voz, sí fue como de wooow sí quiero estar con ella y desde antes yo quería estar con ella”.

Es muy humana, muy sencilla, muy talentosa y sé que voy a aprender muchísimo de ella, estoy muy feliz de formar parte de su equipo

Grettel invitó a la audiencia a apoyar su camino en la música y en el programa televisivo “lo que puede hacer la gente por mí es, que votaran por mí, que me mencionaran en los comentarios y sigan mis redes sociales como Grettel Oficial, es hasta los cuartos de final que la gente vote por sus favoritos, mediante una aplicación, esta aplicación es totalmente gratis es azteca conecta”.