Gilberto Santa Rosa Celebra 33 años de amor con México

Gilberto Santa Rosa celebró 33 años desde que pisó por primera vez México como solista, al presentarse en el concierto Camínalo, durante más de dos horas en el escenario del Auditorio Nacional, que se convirtió en un enorme salón de baile al ritmo de El Caballero de la Salsa.

A decir verdad; no lo hizo solo y causó furor con la sorpresiva presencia de Yuri, quien interpretó con el artista Conteo regresivo, hecho que le dio más brillantez a su show tan añorado en estos últimos dos años de pandemia.

Con prendas de vestir formal sobresaliendo la corbata negra en su camisa blanca y saco color vino, Gilberto Santa Rosa fue recibido por las casi 10 mil personas, entre las que se encontraban mexicanos, venezolanos y cubanos, quienes le dieron la bienvenida en punto de las 20:30 horas del pasado viernes, tas su paso por Monterrey. Este domingo 3, Santa Rosa se presentará en el Auditorio Telmex de Zapopan, Jalisco.

Acompañado por 12 músicos, entre quienes destacaron dos mujeres, en la trompeta y coros, así como en la batería, el cantante regresó por segunda ocasión al Auditorio Nacional, donde hizo alarde de ser el gran intérprete oriundo de Puerto Rico como un gran bailarín que no paró a lo largo de 17 canciones completas y tres medley’s que interpretó.

Tras darse el opening, abrió Santa Rosa con Amor mío no te vayas, La agarro bajando y Vino tinto; para posteriormente saludar a la audiencia que ya había tomado los amplios pasillos como pista para bailar. “¡Buenas noches! A todos ustedes, encantado de estar aquí. Un saludo a los que están arriba, en el centro y aquí enfrente. Oigan qué privilegio que la vida me ha dado de pisar este escenario por segunda vez y recibirme todos ustedes con tanto cariño.

“La primera vez que yo vine a la Ciudad de México fue en el año de 1989. Salí para acá y toda la industria de la música me decía: ‘Muchacho sí tú vas para México seguido ya no saldrás. Y mira qué bonito todo este tiempo, desde esa vez que vine, he venido todos los años, al menos una vez al año. Y eso lo agradezco de corazón”.

Agregó el artista que él, como sucede en México, interpreta las canciones de amor “para el corazón roto”, y, aunque mencionó que tiene canciones felices, reconoció que “a nosotros los latinos nos encanta sufrir por amor. Luego hay parejas que me dicen ‘cántanos nuestra canción’ y es la más triste. No sé, se las canto porque les recuerda un momento o les recuerda algo, pero es curioso que los temas de desamor son más populares que las alegres”.

Como introducción a su siguiente tema, que interpretó con su invitada especial, mencionó: “les voy hablar de una canción que se rompe, pero a la vez me hace a mí muy feliz porque yo de todos los privilegios que me ha dado la vida y bendiciones. Les voy a presentar a una amiga mía en realidad, es u n orgullo de México y yo le digo de cariño La reina de Veracruz, la güera Yuri”.

Tras cantar Conteo regresivo, Yuri tomó la palabra y se dirigió al público: “Sigan disfrutando a este señorón, gracias Gilberto por dejarme compartir esta noche a tu público y sobre todo porque soy jarocha, entonces me gusta la salsa y tenemos muchas cosas en común. Te quiero mucho, gracias muchachos -se dirigió a los músicos-, gente linda se la van a pasar bien chévere”, a lo que Gilberto Santa Rosa respondió: “(Yuri) es una bella persona, siéntanse orgullosos de tenerla entre ustedes”.

Santa Rosa abrió el primer medley con Necesito un bolero y siguió con Amor para historia, Mentira y Si te dijeron.

Grandes momentos de euforia vivió la audiencia con los temas de Gilberto Santa Rosa, quien cantó después Cartas sobre la mesa, Amor de amores, Quiéreme, No te vayas, Conciencia, Yo no te pido, y Te propongo.

Gilberto Santa Rosa cautivó a la concurrencia en el Auditorio Nacional con joyas musicales como Caballo viejo, Vivir sin ella, Perdóname con el rapero Vico C, Que alguien me diga, Qué manera de quererte y Déjate querer en una noche de romanticismo y baile.