“Future Islands” lanzará concierto en vivo y presentará nuevo disco

La banda estadounidense Future Islands presentará su nuevo disco “As Long As You Are”, y no solo eso, sino que el conjunto de Baltimore presentará un único show el próximo 9 de octubre a las 21:00 horas y será mediante pago por evento.

Y es que “Future Islands” se dice es “Una de las mejores bandas en vivo” y ofrecerá a distancia el concierto “A Stream of You and Me” será un espectáculo de luces hechas a la medida por Pierre Claude (The Strokes, Phoenix).

La cita es el 9 de octubre, y Future Islands lanzará su sexto álbum de larga duración “As Long As You Are” y realizará su único espectáculo de 2020.

Durante más de una década, el grupo de Baltimore ha estado de gira extensamente cada año sin falta y ganando elogios generalizados por sus actuaciones incendiarias en el escenario; Stereogum los llama "Una de las mejores bandas en vivo vigentes de la actualidad"; mientras que Pitchfork elogia sus shows como "Propulsivos y conmovedores", y Uproxx dice "Cobran vida en el escenario, de una manera que ninguna otra banda realmente lo hace".

Este 2020 marcará el primer año desde 2008 en que la banda no saldrá de gira. En cambio, para su show en vivo número 1235, el grupo presentará un evento de transmisión en línea totalmente en vivo de una noche. “A Stream of You and Me” se filmará en Maryland y cuentan con un espectáculo de luz único creado por el artista de luces Pierre Claude que ha colaborado con The Strokes, Phoenix y Gesaffelstein. La transmisión será dirigida por Michael Garber (Phoenix, Bon Iver, Kamasi Washington).

“As Long As You Are”es un disco que mira al pasado y al futuro, enfrentándose a viejos fantasmas y abrazando una nueva esperanza.

El álbum incluye singles lanzados anteriormente como Thrill ("Una de las mejores canciones de rock en este momento" - The FADER) y For Sure (“Quintaesencia de Future Islands" - Rolling Stone).