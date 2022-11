Abre Martin Garrix la noche en FIG; Tiësto la cierra [FOTOS]

León, Gto., (OEM-INFORMEX)-. Con el peculiar “Viva Mexico Cabr@nes”, en punto de las 8:00 de la noche Martin Garrix inició el esperado y concurrido concierto electrónico de la edición número 20 del Festival Internacional del Globo . La segunda Noche Mágica fue protagonizada por los DJ’s que frecuentemente lideran las fiestas más memoriales de Las Vegas, Martín Garrix y Tiësto.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Unos seis drones sobrevolaron la noche. Registrar a los miles de visitantes es el objetivo. Aunque se esperaba que la afluencia a la noche electrónica fuera de unos 60 mil asistentes, el tráfico, el lleno total de la amplia zona de despegue y los ríos de gente al interior del Parque Metropolitano permite creer que la expectativa de asistencia fue superada.

Martín Garrix

El FIG regresó con fuerza luego de dos años que sufrieron las inclemencias del Covid-19, virus que desde que llegó a inicios del 2020 ha cobrado la vida de miles de personas.

Las más coreadas de Martín Garrix fueron The Name of Love y Seven Nation Army & Animals. Aunque la lluvia acompañó la noche, el ánimo del público no decayó. Martín concluyó su turno con un espectacular show de pirotecnia.

A pesar de previo al inicio del concierto una fuerte corriente de viento puso en peligro a los miles de asistentes, al derribar los globos que iluminan la Noche Mágica, el ánimo se mantuvo. Y los lesionados fueron atendidos oportunamente, la noche electrónica fluyó sin contratiempo.

El turno de Tiësto

Minutos antes de las 10:00 de la noche Tiësto inició su presentación. No habían pasado ni 20 minutos cuando se apagaron las bocinas. El DJ explicó que la lluvia estaba complicando la noche. Después de unos minutos de silencio el ritmo regresó al escenario, 15 minutos la música se volvió a apagar.

Para el turno del segundo estelar de la noche, las Chamarras y los cabellos de los asistentes ya lucían empapadas por la lluvia que ha permanecido tupida desde antes de las 9:00 de la noche. Las sombrillas predominan sobre el público, pero los brincos y el ánimo no se apagó.

Tiësto. Fotos: Francisco Meza | El Sol de León

El remix de “Danza Kuduro” de Tiësto dio esa chispa de energía que el público necesitaba para olvidarse de la lluvia.

La pirotecnia no faltó en la presentación de Martin Garrix y Tiësto. Los distintos diseños del fuego decorativo, ardieron en el escenario en varias ocasiones. El FIG cumple 20 años y los motivos para festejar al gran festival son muchos.