Eva Moreno, la “Bruja del Mundo”, tiene una conexión especial con los irapuatenses

Eva Moreno, mejor conocida como la “Bruja del Mundo”, en su estancia en tierras freseras visitó El Sol de Irapuato y, en entrevista, dijo que le tiene un gran cariño a esta ciudad, ya que viene hasta ocho veces al año.

Al hablar sobre los irapuatenses, comentó que “la gente es muy cariñosa. He tenido la oportunidad de conocer casi todo el país. El público me ha abierto su corazón. En México no he encontrado otra ciudad como esta, que me da tanto cariño. Yo amo a los irapuatenses”.

“La bruja del mundo” es heredera de conocimientos ancestrales.

Hace alrededor de cuatro meses abrió en Irapuato la asociación civil “Eva Moreno” sin fines de lucro, donde se ofrecen desayunos a quienes más lo necesitan, ayudan a personas con despensas y medicinas. La matriz está en Torreón, ya tiene cuatro años y está por abrir otras en Naucalpan de Juárez y Coacalco.

Te puede interesar: Alienígenas ancestrales invaden la pantalla y estrenan su temporada 14 en History

La reconocida espiritista, de talla internacional, ha sido invitada en televisoras y estaciones de radio en Londres, España, París y Canadá. Tiene 51 años de edad y es la octava generación de grupo de hechiceros y chamanes de Colima. Gracias al don de sanación que posee ha ayudado a mucha gente.

La nacida en Sayula, Jalisco, el 11 de agosto de 1971, es heredera de conocimientos ancestrales, platicó que ha tenido la fortuna de viajar internacionalmente ayudando con el don que Dios le dio.

“Yo nací con este don, no me hice, no me enseñaron, no aprendí de mis familiares, no me hice, porque, imagínate, en mi familia somos ocho hermanos y sólo yo nací con este don, porque existen muchos pseudobrujitos o pseudofarsantitos, que dicen fulano de tal me pasó el doctorado o María Sabina pasó su don, eso no se pasa ni se hereda, se trae de nacimiento”.

Continuó diciendo que “yo nací con esto. Gracias a mi familia me enseñaron cómo manejarlo, porque yo siempre lo digo, cuando eres niño no es bonito, a la mejor ahorita dicen qué bueno, la señora sabe manejar brujería, magia y energía, pero de pequeño eres el loquito, el apestado, el que ve y siente cosas que los demás no ve. Mi familia me enseñó a cómo trabajar y cuándo cerrar mi tercer ojo, porque obviamente todos nacemos con el tercer ojo abierto y al paso del tiempo lo vas cerrando”.

La dedicada al culto de la magia y hechicería de talla internacional expresó que “a mí me enseñaron a cómo cerrar y abrir mi tercer ojo cuando lo necesite para ayudar a una persona a sanar, a conectarse con el universo, porque la mayoría de nosotros estamos bien desconectados del universo, no sabemos cómo conectar con la madre tierra y utilizar los elementos que Dios nos dio, porque todos podemos sanarnos con cosas naturales que están en todas partes como el aire, la tierra, el agua y el sol, tienen un poder maravilloso para poder ayudarnos a purificar y sanar nuestro espíritu y nadie le da importancia a esto, como lo tenemos todos los días”.

Recalcó que “cuando te sientes cansado o te quiera dar depresión, te sientas sin energía, quítate los zapatos, que tus pies conecten con el suelo y abraza un árbol cinco minutos bajo el sol, verás un antes y un después enorme, porque se siente la energía al instante, la sanación que el poder del sol y la madre tierra te pueden dar es inmenso”.

La nacida en Sayula dijo que ha ayudado a mucha gente con el don que Dios le dio.

Acerca de su aportación como bruja o guía espiritual, señaló que ella mueve la magia negra y la blanca, se hacen tanto cosas buenas como malas, tanto puede sanar, abrir caminos, como puede cerrar los caminos, enfermar o causar daño, porque una persona que sabe mover la energía puede ayudar o perjudicar.

Sobre las cosas que percibe, mencionó que gracias a Dios y al universo se puede comunicar tanto con vivos como con muertos, que las energías que la misma gente ya no siente, porque alrededor de nosotros hay más espíritus que gente viva, hay más muertos que vivos en el mundo, por eso cuando ella quiere o necesita un espíritu está muy fuerte porque un espíritu que se acaba de morir no tiene la fuerza para poderse conectarse con alguien para pedir ayuda, pero una persona que tiene cinco años, diez o veinte años de fallecida, pero que no ha evolucionado, que no se ha ido o despedido espiritualmente de este mundo, es porque tiene arraigo, a la mejor dejó un amor, sus hijos o no estaba preparada para partir, viene y pide ayuda, entonces por medio de rezos y luz se les vuelve a mostrar la puerta de salida como ya ha pasado tanto tiempo se les olvida, se pierden, andan rondando, hay gente que dice: 'me jalaron los pies', son los espíritus arraigados y que no se han ido a descansar donde deben estar.

La “Bruja del mundo” habló sobre sus próximos planes y dijo que tiene proyectado abrir más asociaciones porque la necesidad está en todo México, su sueño es que algún día pueda tener una asociación en otros países porque la necesidad está en todas partes y así como tiene muchos seguidores en Estados Unidos, Europa y en el mundo entero, quisiera abrir más asociaciones para poder ayudar más gente.

Al platicar de la labor en sus asociaciones “Eva Moreno” mencionó que ella siempre se asegura de que nadie pase un día sin comer, se abren todas las mañanas y se le ofrece a la gente la leche, pan y fruta que se quieran comer las personas necesitadas, a quienes además se les ayuda con medicina, si ocupan sillas de ruedas y lentes.

Agradeció a la gente que confía en ella y a sus seguidores que la buscan como guía espiritual y le pagan porque ellos son los que hacen que tenga la capacidad de poder de ayudar, y mientras Dios le dé esa luz y sus clientes que la sigan buscando, ella va a tratar de devolverle a Dios, al mundo y al universo un poquito de lo mucho que le dan, ayudando a esas personas necesitadas y aquí en Irapuato desde luego que va a seguir.

La asociación se encuentra ubicada en la calzada Insurgentes, está abierta de lunes a viernes de siete de la mañana a una de la tarde; se le lleva a la gente desayunos y algunos llegan con peticiones especiales como entrega de zapatos porque hay muchos migrantes sin ropa con los zapatos destrozados, la labor que se hace es muy importante, se reciben de 70 a 100 personas diarias.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Además se están comprando 150 panes diarios, a los migrantes, se les da ropa y zapatos, por ello invita a los irapuatenses a unirse a esta noble causa, y si tienen calzado que ya no les quede, que los regalen, si tienen tres cobijas que obsequien una, si pueden unirse a esta noble causa que no lo duden, que lo hagan, y quieren ir a donar lo hagan, porque esa gente que viene de paso necesita la ayuda, porque les falta mucho camino por recorrer para llegar a su destino.

De sus próximas presentaciones dijo que el ocho de septiembre, en la Ciudad de México, recibirá un galardón por la valiosa labor social que hace en las asociaciones. Está trabajando nuevamente para TV Azteca y en el Canal 6 continúa con su programa “Del caldero de la bruja”.

Los fans y público en general pueden seguir a Eva Moreno en:

Facebook: @EvaMorenolaBrujadelMundo/ Instagram: @evamorenolabrujadelmundo YouTube: Eva Moreno guía espiritual la bruja del mundo.