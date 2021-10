Elsa Aguirre recibirá reconocimiento en el FICG por sus 75 años de carrera

Elsa Aguirre decidió ser actriz por una simple razón: La libertad. Nacida en Chihuahua en 1930, la pequeña Elsa Irma Aguirre Juárez creció en el tiempo de las prohibiciones, cuando las mujeres eran amas de casa y un divorcio significaba una tragedia.

Su padre trabajó de cerca con Lázaro Cárdenas “y a todos les dio su casita”, recuerda en entrevista con El Sol de México. Ella era una niña tímida y callada, pero siempre tuvo la inquietud de conocer más sobre el mundo, de descubrir lo que había afuera, de conocer otras historias que ella misma pudiera contar.

Cine Inicia Festival Internacional de Cine de Guanajuato con homenaje a su fundador

“Yo quería volar. Mi palabra era 'libertad'. No quería ser artista, ni famosa , ni tener dinero. Yo lo que quería era salirme de mi cuerpo, sentir libertad. No dependencias ni apegos. Creo que el no ser autosuficiente no es algo de lo que se sienta orgullo”, afirma.

Tras llegar a la Ciudad de México, Elsa Aguirre comenzó su trabajo ganando un concurso de belleza. Y no fue hasta 1945 que participó en su primer trabajo cinematográfico, El sexo fuerte, donde realizó un pequeño papel que ganó por el casting que hizo con su hermana Alma Rosa.

En medio del auge de la Época de Oro del cine mexicano, Elsa Aguirre pronto se convirtió en actriz principal. Realizó protagónicos como Cantando nace el amor, con Raúl Martínez y Andrés Soler y Cuatro noches contigo, dirigida por Raúl de Anda. Luego vinieron otros grandes proyectos como Cuidado con el amor, donde hizo dupla con Pedro Infante, y Lluvia roja que protagonizó con Jorge Negrete.

Con 75 años de trayectoria artística, Elsa Aguirre será homenajeada en la edición 36 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, donde recibirá el Mayahuel de Plata.

“Es un gran honor saber que se me reconoce la trayectoria, mi carrera. Agradezco mucho, valoro, aprecio y estoy contenta con este premio. Allá en Guadalajara estará mi corazón, porque mi estado de salud no está para ir, tengo que cuidarme”, explica, aunque reconoce que se encuentra en perfecto estado y así quiere mantenerlo.

A la par del homenaje, en el marco del FICG, el director Roberto Fiesco y el ilustrador Alejandro Magallanes presentaran La mujer que yo amé, un libro biográfico sobre la vida y obra de la actriz mexicana.

“Elsa vivió la belleza de su carrera, donde tuvo la oportunidad de desenvolverse”, dice la propia actriz. “Tenía un carácter muy tímido y callado. Pero ella quería saber más. Y lo supo. Eso es lo que está escrito en el libro”.

Elsa Aguirre recibirá este homenaje el 5 de octubre en el Cineforo de Guadalajara, donde también se proyectará la cinta Vainilla, bronce y morir.

Inicia fiesta de cine mexicano

La edición 36 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara comenzará esta noche con la premier mexicana de Dune, película dirigida por Denis Villeneuve que tuvo su estreno en el Festival de Venecia.

La clausura correrá a cargo de Jorge R. Gutiérrez, quien presentará los primeros dos episodios de Maya y los tres, serie basada en la cultura mesoamericana y que estrenará por Netflix.

Para esta edición, la selección oficial mexicana, que aspira por el Premio Mezcla, estará integrada este año por 11 filmes, seis películas de ficción y cinco documentales.

Además de su homenaje, el director Carlos Saura recibirá el Mayahuel de Oro por su trayectoria; mientras el español Julio Medem, director de Lucía y el sexo, recibirá este año el Mayahuel al Cine Iberoamoericano.

El director y productor guatemalteco Luis Argueta, será el invitado de honor para recibir el Mayahuel Internacional. Así como la cantante Zemmoa, será reconocida con el Premio Maguey Ícono Queer por sus aportaciones en la cultura LGBT+.

Entre las actividades previstas para esta edición se esperan las clases magistrales de Maya C. Rubeo, diseñadora de vestuario nominada al Oscar por Jojo rabbit, y los sonidistas mexicanos Carlos Cortés y Jaime Baksht, ganadores del Premio de la Academia por su trabajo en Sound of metal.

Además se realizará la premier de la serie Búnker, producción de HBO Max que tiene como protagonistas a Miguel Rodarte y Bruno Bichir, tras su paso por Iberseries Platino Industria y el estreno de otras películas como El rey de todo el mundo, de Carlos Saura, y Poderoso Victoria, con Damián Alcázar.

La edición 36 del FICG se realizará del 1 al 9 de octubre. Y a través de su plataforma online UDG3D y la página Risolviamo, ofrecerá algunas actividades a distancia. Con información de Belén Eligio