El cubano Reinier Gelavert y su crecimiento en la industria de los tatuajes

La industria de los tatuajes se ha expandido de tal manera que hay muchos profesionales destacados. Uno de ellos es Reinier Gelavert, un cubano por nacimiento que en la actualidad tiene su propio estudio de tatuajes en Estados Unidos, creó una tinta para tatuajes con la que trabaja, ha ganado premios en las diversas convenciones a las cuales es invitado y es un influencer en tatuajes.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Reinier Gelavert comenzó desde temprana edad a dibujar cuando se sintió atraído por el arte en general. Tiempo después empezó a sentirse más inclinado al arte corporal y comenzó a crear sus propios diseños con la intención de consolidarse como tatuador. Gelavert trabajó desde casa, ganó experiencia, conocimiento y veintiún años después es un talento notable en el estilo del realismo en negro y gris.

“Al principio trabajaba negro y gris, colores, diferentes estilos, hasta que encontré mi inclinación por el realismo en negro y gris, el cual trato de perfeccionar cada día. No descarto aprender otro estilo además del realismo porque nunca es bueno dejar de aprender y crecer”, indica Reinier Gelavert.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Reinier gelavert (@rey_arttattoo)

Cuando emigró a Estados Unidos se le presentaron mejores oportunidades y aprendió con otras máquinas y habilidades que le sirvieron como apoyo para enriquecer su camino de la experiencia para el realismo en negro y gris. “Con mi arduo trabajo, pasión y determinación, he tenido la capacidad de ganar múltiples premios y crearme un nombre en el ámbito del tatuaje”, agrega.

De acuerdo con Reinier Gelavert, con el deseo de desarrollarse y apoyar a otros artistas profesionalmente decidió inaugurar su estudio de tatuajes Ink Castle Tattoo Studio. Algunos años después, el tatuador e influencer en tatuajes creó una tinta llamada Shadow Wash Set en colaboración con una marca reconocida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Reinier gelavert (@rey_arttattoo)

“Por el recorrido que llevo he probado una variedad de marcas de tintas y nunca había estado tan satisfecho con los resultados. A principios del 2022 estuve en contacto con una marca de tintas y me enviaron uno de sus sets. Fue muy bueno en calidad, pero a la hora de pulir me costaba un poco más de trabajo. Hice las mezclas y se las envié al dueño y él apostó por mí y las hizo a gran escala. Así nació Shadow Wash Set logrando tener un excelente feedback, aceptación y sobre todo resultados muy buenos con la curación”, explica Gelavert.

Gossip Sebastian Barrero conocido artísticamente como IversonTattoo, habla del proceso de tatuar sobre cicatrices

Teniendo alrededor de seis años compartiendo contenido sobre su oficio en las redes sociales, las personas empezaron a confiar en él y en lo que hace, por lo que con el tiempo se convirtió en un influencer en tatuajes. Según Gelavert, es preciso adaptarse a las innovaciones tecnológicas que apoyan el avance del proceso de hacer tatuajes y los canales disponibles para compartir el trabajo con más personas.

Mirando hacia el futuro, Reinier Gelavert espera seguir adquiriendo conocimientos a través de su trabajo y lo que comparte con otros artistas de tatuajes. Hasta ahora ha sido invitado para cuatro convenciones que se llevarán a cabo este año, una oportunidad que el tatuador aprovecha para exponer su trabajo y obtener premiaciones.