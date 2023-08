Drims se da otra oportunidad con la primera parte de una trilogía musical

Tras el lanzamiento de su disco "Retrato, eco y melodrama", la banda Drims inicia una nueva fase al lanzar "NQNQTNQ", la primera parte de una trilogía musical, que tiene al amor como principal protagonista.

En entrevista con El Sol de México, el vocalista Alex Alanís señaló que "este es el momento donde tuvimos la oportunidad de darle una identidad visual, cómo nos vemos hoy día, cómo es la historia de amor que deseamos contar".

Puede interesarte: Zulia crea sus propios éxitos tras producirle a Bad Bunny y Camilo

Para él y sus compañeros, la letra y el video de estos temas representan una especie de "viaje hacia nuestra introspección y el crecimiento personal, y como esta siguiente etapa que empezamos como banda".

Sobre el proceso de componer en conjunto con sus dos compañeros del grupo (Armando y Andrik), platicó que siempre tratan de enfocarse en ser sinceros con sus sentimientos, y no darle demasiadas vueltas a aquello que quieren decir.

"Muchas canciones es lo que estamos sintiendo en ese momento, plasmado sobre el papel, y eso después se convierte con horas de ensayo, y cuando estás en el estudio en una canción ya con la magia y el toque de cada uno cuando el grupo se une".

TIENEN MOMENTO DE REFLEXIÓN

Este material llega después de una etapa complicada para ellos, pues en 2021 fueron eliminados del cartel del Festival Pa'l Norte, esto derivado de los señalamientos por abuso sexual y presunta distribución de pornografía en contra del cantante.

Tras darse a conocer la alineación de dicho evento, decenas de fans acudieron a las redes sociales exigiendo su baja inmediata, todo esto acompañado de una petición en la plataforma "Chance.org".

Alex reconoció que estos señalamientos redujeron el ritmo de trabajo que tenían en festivales y conciertos. Sin embargo, asegura que para ellos ha sido importante "tener este momento de reflexión acerca de nuestras actitudes, nuestros valores y las cosas que somos realmente".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El artista subrayó que no dejara de hacer música, y continuarán hablando sobre el amor en todas sus formas, así como de aquellos sentimientos que llevan dentro y los mueven. Finalmente, aseguró que esa experiencia lo llevó a reflexionar sobre la manera en que los seres humanos se relacionan.

"Ha sido importante todo esto, no lo veo como algo completamente negativo, sino que nos ha ayudado a tener una visión distinta acerca de la vida y de cómo las personas se llevan entre sí. Me he dado cuenta que las personas no sólo son una cara, tenemos muchas aristas que podemos ver", finalizó.