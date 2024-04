Nicole Zignago comparte su lado más vulnerable con su álbum debut

Nicole Zignago reconoce que mostrar su vulnerabilidad es parte de su esencia como artista. Aunque quiso alejarse un poco de los temas tristes en estos últimos meses, dejar atrás el desamor en donde muestra sus propias debilidades personales, la cantante peruana retomó el camino por el que empezó a transitar y lo explotó al grado de concretar su álbum debut.

Fue en 2020 cuando la artista de 28 años comenzó su carrera como solista, tras el lanzamiento de “Preguntas”. Hasta el momento cuenta con diferentes colaboraciones, una de ellas es con Sofía Reyes en el tema “Corazón frío“.

Pero el destino la regresó a donde realmente se sentía cómoda, a temas melancólicos que pueden conectar con otras personas.

“Lo que más rescato de este material es lo honesta y auténtica que he sido conmigo de reconectar con la vulnerabilidad, siento que al comienzo de mi carrera fui caminando por esa faceta, pero de pronto fui dejando ese lado y empecé a probar otras cosas, hasta que volví a encontrar lo mágico de la vulnerabilidad”, afirmó Zignago en entrevista.

Por el momento, aún no revela el título ni la fecha de estreno de su primer álbum discográfico, sólo adelantó que serán 11 sencillos, uno de ellos de amor, con los que tiene como objetivo conquistar nuevos públicos, especialmente de Latinoamérica.

“En este disco he regresado mucho a la herida abierta, a la nostalgia, disfruto mucho escribir sobre eso y me encuentro mucho a mí, me doy cuenta que la gente conecta y eso es muy natural cuando estás siendo honesta o auténtica.

“Sólo hay una canción de amor, el resto son de desamor, desgarro, vestidas con distintos sonidos, hay mucha batería, incluso canciones que se sienten de celebración, pero en verdad hablan de desamor”, expresó.

El primer adelanto de este material es la canción “Mimos”, escrita hace más de cinco años, pero que cristalizó gracias a la colaboración de Camilo y el trabajo de Evaluna Montaner, en la dirección del videoclip.

“Escribí esta canción por un corazón roto que tuve hace muchos años, siento que es una canción perfecta para los ‘casi algo’, al final del día escribo porque busco una conexión conmigo y con la gente”, dijo.

El tema ya está disponible en plataformas digitales.

Zignago considera que su evolución como artista ha sido exponencial, de hecho, sus sueños se cumplen de manera rápida. Ejemplo de ello fue que, en 2023, la peruana asistió al Festival Tecate Emblema como público, pensó en algún momento formar parte del Line up de artistas que se presentan.

Hoy, eso es una realidad, ya que recibió la oferta para presentarse el próximo 17 de mayo en el Tecate Emblema, que se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez; en éste realizará un repaso por todas sus canciones, entre las que destacan “Ella”, “¿Quién lo diría?“, “La ola”, entre otras, incluso presentará su nuevo disco en vivo.