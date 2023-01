Lila Downs lidia con la muerte de su esposo a través de la música

A poco más de un mes del fallecimiento del músico norteamericano Paul Cohen, esposo y productor de Lila Downs, la cantautora oaxaqueña piensa en él con una sonrisa, manteniendo en sus pensamientos “la mucha luz que dejó, tanto con su legado musical, como con su actitud”, optimista y burlona.

Y aunque la artista reconoce que persisten varios momentos oscuros que la asaltan, sobre todo a media noche, cuando la acosa el insomnio, es consciente de que se trata de algo natural del proceso de duelo por el que está pasando y en el que la música le ha servido como instrumento de sanación desde lo vocal, espiritual y lo creativo.

“La música en verdad que nos ayuda a sanar. Yo pongo música como géneros hindús, con los que vocalizo. A mí me ayudan esas escalas, que son propias de otros país, que creo están conectadas con algo espiritual. Mientras que, en otros momentos me pongo a componer. De hecho, he compuesto varios temas que mañana comienzo a grabar en un estudio en Oaxaca, con un estilo norteño.

“También voy a grabar temas inéditos de otros compositores, principalmente norteños, pero todos me han ayudado”, cuenta Lila Downs en reunión con los medios, quien detalló que entre esas composiciones se encuentran algunas que ha dedicado por entero a la memoria de su pareja de vida y carrera. Cohen produjo todos sus discos, desde Ofrenda, su primera entrega.

Lila Downs ha refrescado el género regional mexicano con su estilo. Foto: Cortesía | Jennifer Pochat

En cuanto a su relación con su esposo, Lila menciona que de ésta era “imposible de dividir la parte personal y profesional”, tras haber trabajado en varios proyectos juntos, afirma que se estrechó más cuando decidieron “olvidar”, el hecho de que los doctores les “habían diagnosticado” la próxima muerte del productor, tras hacer estudios de corazón.

De estos proyectos, el último disco que produjeron juntos fue Lila Downs. Desde Bellas Artes, el cual se realizó durante su presentación en el recinto cultural en mayo del año pasado, en compañía de grandes artistas como Natalia Lafourcade, Javier Camarena y Mardonio Carballo.

“En ese concierto quise mostrar lo que yo he vivido como cantante, la importancia del mensaje de cada uno de mis discos, y el significado de mi vida como ser humano, mexicana-americana y parte indígena. Presentarme en Bellas Artes fue como un círculo, pues yo estudié mi carrera operística en Estados Unidos, aunque después me desencanté de ese medio y la antropología hizo que hiciera otra gran vuelta en el gran círculo de mi vida”, recordó la cantante

Downs señaló que este disco también incluye temas inéditos que se crearon en la búsqueda de material que motivara a todo su equipo de trabajo. Entre ellos uno que hace referencia al productor Paul Cohen, llamado Mirror.

“Ese es un tema que habla de ser el espejo de alguien. Y sí, habla de mi pareja, de cómo caminamos juntos y del modo en que él siempre se volvió un poquito como yo, y yo un poquito como él, hablando de la muerte que nos acechaba desde hace 10 años, hasta que por fin ganó esa batalla”.