Carlos Salazar pone a bailar al ritmo de “Morena”

El cantante, compositor, productor y cineasta Carlos Salazar lanzó su nuevo tema “Morena”, de Ronald Palacios, en el cual no sólo participa como intérprete sino como productor musical.

La canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas y el videoclip, grabado en Miami, también puede verse a través de su canal de YouTube.

“En este sencillo el público podrá encontrar una fusión de instrumentos que tienen un objetivo claro, poner a vibrar corazones y hacerlos bailar sin parar, lograr que en el cuerpo se sienta el ritmo de la percusión al son de todos los instrumentos melódicos”.

El artista adelantó que pronto estará lanzando su nuevo sencillo que se titula “I’ll Be OK”, una canción que compuso para su abuelita paterna tras fallecer, a quien no pudo ver de nuevo luego de mudarse a Estados Unidos. “Con esta melodía busco conectar con los cientos de migrantes que se han visto en una situación similar.

Además estrenaré otro single que se llama 'Vente Conmigo', en el que predominarán los ritmos latinos”, añadió.

Carlos Salazar contó que su participación en La Voz USA le ha permitido crecer profesionalmente, impulsar su música, dar a conocer su interés por géneros como el pop, las baladas, lo urbano y las rancheras.

Igualmente, el cantautor mencionó que su ingreso a “Tu show es mi show”, del programa Sábado Gigante, en el que fue ganador, le dejó grandes satisfacciones y aprendizajes.

También reveló que su sueño es llegar a los Grammys con su proyecto musical, el cual es sinónimo de alegría, baile y diversión.

Al hablar de su propuesta musical, el artista manifestó que “quiero con mi música tocar corazones, inculcar pensamientos positivos, quiero poder construir un camino basado en el respeto, tolerancia e inclusión. Quiero que mis canciones sirvan de inspiración y, por supuesto, de mucho disfrute”.

Para finalizar, Carlos Salazar agradeció a su familia, ya que desde los ocho años no dudó en apoyarlo para que comenzara a desarrollarse en el mundo de la música, en donde poco a poco fue demostrando interés por los instrumentos musicales, en especial por el piano y la guitarra.