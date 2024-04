Camila Fernández prefiere cocinar sin presiones tras su paso por MasterChef Celebrity

Un mal control de nervios fue lo que llevó a Camila Fernández a ser la tercera eliminada de “MasterChef Celebrity”. Su reto constó en cocinar un ave, ella escogió el guajolote para presentarlo con mole, sin embargo, la receta no fue del agrado de los jueces, por lo que tuvo que despedirse entre lágrimas.

“Me faltó calma, no estar tan nerviosa porque en ocasiones me pasaba que me ponía muy nerviosa, necesitaba que me agarraran de los hombros y me dijeran ‘respira tantito, todo va a estar bien’, yo creo que la calma me hizo falta. Ahora viendo el capítulo, me pregunto mucho por qué hice eso, cuando pude presentar otro platillo, pero así es la vida”, afirmó la cantante en entrevista con El Sol de México.

Pero el salir de la cocina más famosa, no la desanima para continuar desarrollando sus propias recetas. “Me gusta cocinar, pero en un ambiente más relajado, más en calma, sin presión, con todo el tiempo del mundo, porque no quería que me tocara el reto de eliminación, sentía que era mucho estrés y sí lo fue”, expresó.

Por otro lado, la cantante se enfoca en la promoción de su nuevo sencillo titulado “Como lo harían dos extraños”, como parte de su álbum homónimo, en género de mariachi.

Y, hace unos días, la artista de 26 años presentó este material en el festival Pa’l Norte, en Monterrey, Nuevo León.

“Siento que toda mi vida trabajé para estar donde estoy ahora, estoy cerrando muchos ciclos y empezando cosas desde cero como lo es mi carrera, mi matrimonio, mi maternidad, cuidando cada paso que doy, siento que todo tiene sentido porque todo va de la mano”, dijo.

Próximamente, Camila emprenderá una por Estados Unidos y México; además realizará una colaboración con un artista con quien siempre soñó trabajar y del que quiso mantener en secreto por ahora.

Finalmente, para septiembre de este año, Camila compartirá el escenario de Las Vegas, con su padre, Alejandro Fernández, como parte de la celebración de las fiestas mexicanas en aquel país.

“Hice hasta lo imposible, pero me tocará la bendición de compartir con mi papá el escenario el 14 de septiembre en Las Vegas, estoy muy emocionada, me siento nostálgica porque ahora me toca vivirlo desde otra percepción, ahora le tocará ir a mi hija de público, para verme tocar mis canciones.

“Fue en ese escenario donde debuté, son cosas que te regala la vida, y estoy muy agradecida con mi papá de darme la oportunidad de compartir el escenario conmigo, es un honor”, expresó.