Reforma eléctrica de AMLO, una grave amenaza al estado de derecho: The Economist

El semanario británico The Economist publicó este viernes un artículo en el que advierte que la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López es una grave amenaza, no sólo para la economía de México, sino también, para el estado de derecho.

En su edición para Latinoamérica, este semanario apuntó, además que, el presidente López Obrador, con su propuesta energética quiere hacer que retroceda el reloj a la década de los años setenta, cuando era joven y vio que Pemex benéfico a su estado natal Tabasco, sin embargo, apunta que “México ha cambiado mucho desde esos días, al igual que el negocio energético”, pero subraya que el pensamiento de López Obrador no h cambiado desde entonces.

If implemented, the reverberations of AMLO’s proposals will be felt throughout Mexico’s economy https://t.co/JYtlmcNCFS — The Economist (@TheEconomist) January 7, 2022

El texto, en esencia, expone que la narrativa del presidente López Obrador en cuanto a que su reforma eléctrica va a salvar a México de los “terribles daños” que provocó la reforma energética de su predecesor, (Enrique Peña Nieto), “resulta todo lo contrario”, pues asegura que su propuesta, “es una grave amenaza, no solo para la economía, sino, también, para el estado de derecho”.

Argumenta que, cómo se presentó la iniciativa de López Obrador, puede dañar la confianza de los inversionistas y socavar a las instituciones encargadas de controlar que al gobierno.

Asimismo The Economist sostiene que la política económica del presidente se centra en fortalecer a Pemex y a la la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero advierte que es difícil vislumbrar eso y destaca que el presupuesto para PEMEX este año es más de dos veces el presupuesto que destina en materia de educación.

Advierte que si es aprobada esta reforma en sus términos, lejos de crear un benéfico para México, va a generar energía eléctrica más cara y sucia, porque privilegiará a la CFE sobre empresas privadas que, dice el texto, son más baratas y limpias.

Política AMLO rechaza portada de The Economist

Esta no es la primera vez que The Economist publica textos criticando al gobierno del presidente mexicano, el 3 de enero ya había publicado un texto similar sobre la reforma eléctrica del presidente López Obrador en el que pone en duda la capacidad de la CFE.

También, el 18 de junio de 2021 calificó la manera de hablar de López Obrador con la de el cómico Cantinflas; en mayo también del año pasado, la revista había publicado otro artículo donde lo catalogó como “un falso mesías y un peligro para la democracia”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por su parte, el presidente respondió en julio que está influyente publicación era un pasquín que distorsionaba la información.