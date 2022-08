Shia Silva: "la energía solar ofrece grandes ventajas a quien la utiliza y al planeta"

La energía obtenida por la radiación electromagnética que proviene del sol ha ganado un alto protagonismo en el mercado energético en los últimos años debido a sus múltiples beneficios para el planeta como para quienes la adquieren y utilizan en sus empresas y hogares.

La joven venezolana Shia Silva, conocedora de las ventajas que ofrece la energía solar fundó en octubre del año 2021 la empresa Clean Power, irrumpiendo en el mercado de paneles solares en los Estados Unidos y a lo largo de 10 meses ha posicionado a su compañía en los estados de Arizona, California, Florida y Texas en donde se han integrado un gran número de vendedores y empleados.

Silva quien también se destaca por ser influencer a través de su cuenta en la red social Instagram @shiasilva, recomienda el uso de la energía fotovoltaica y explica las ventajas que esta energía brinda a quienes la utilizan y a su vez su aporte a la conservación del medio ambiente.

"La gran ventaja es que eres dueño de tu energía, una energía limpia, renovable y sustentable con la que ayudas al cuidado de nuestro planeta al reducir la huella de carbono debido a que la energía solar no contamina, no contribuye al calentamiento global ni al efecto invernadero, para producirla no pasa por ningún proceso químico ni se expulsan sustancias contaminantes a la atmósfera", detalló la joven venezolana.

Con la radiación electromagnética del sol no solo se genera energía, también se produce calor, algo fundamental para muchos hogares en la época de invierno. Silva sumó a los beneficios de utilizar este tipo de energía el que se "ahorra dinero, recibes incentivos por parte del gobierno e incrementa el valor de nuestra vivienda".

Muy pocas son las desventajas al utilizar energía fotovoltaica, la fundadora de Clean Power comenta que una de ellas es el costo inicial y la afectación del sistema por condiciones atmosféricas. Silva comenta que continuar con la compañía eléctrica implica "pagar la inflación, taxes y tener una electricidad súper contaminada".

Los interesados en ayudar a la conservación del medio ambiente y al mismo tiempo utilizar energía solar pueden contactar a la empresaria venezolana en la red social Instagram a través de la cuenta @shiasilva.

