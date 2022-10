México es importante y se trabaja con Pemex en varios proyectos: Honeywell

MADRID. “México es muy importante para nosotros, estamos hablando con Pemex y trabajamos muy de cerca, es una relación muy buena y tenemos varios proyectos,” asegura Pramesh Maheshwari, presidente de Honeywell Process Solutions (HPS), división de la empresa multinacional estadounidense enfocada en el control, automatización, instrumentación y servicios para petróleo y gas.

Durante el 2022 Honeywell Users Group: On the edge of transition, evento que reúne a especialistas en refinación, generación de energía industrial y petroquímicos, explicó en entrevista que también siguen de cerca el proceso de rehabilitación de las refinerías existentes en el país, dado que la mayoría de las plantas cuentan con tecnología de los años 70 y su modernización es importante.

Sobre la refinería de Dos Bocas, comentó que son un socio cercano y estarán pendientes sobre cada trato y oportunidad, basados en el beneficio mutuo, para la empresa y el gobierno mexicano.

Reconoce que “América Latina es un polo muy importante para Honeywell, muchas de las soluciones de digitalización en las que trabajamos son muy aplicables ahí”, y que los procesos autónomos completos en muchas verticales, como la minería, son de las áreas que más se han explorado para implementar automatización en la región y hacer una mejor recolección de datos desde salas de control.

No obstante, dice que Honeywell cuenta también con muchas otras inversiones y presencia en el país, como en servicios de ingeniería global, área en la cual lo considera un hub importante.

“Trabajamos muy de cerca con las universidades en todos los sitios donde tenemos presencia, pero en México en especial hemos invertido en un Centro de Ingeniería que desarrolla talento que proviene de estas escuelas”.

Para Maheshwari, las nuevas generaciones “tienen más herramientas en sus manos, están más hambrientas de aprender y enfrentan más desafíos. Se les puede ver como menos resilientes, pero solo quieren hacer más. Hace años a una persona que trabajaba en una planta por tres años se les decía ‘nuevo’, ahora alguien que labora el mismo tiempo se vuelve experto, son nuevas habilidades”.

Actualmente hay dos grandes necesidades globales: digitalización, pues la pandemia aceleró la necesidad de hacer ese recorrido en el que las empresas piden cada vez más datos, más analítica para tomar decisiones y más big data; y sostenibilidad, que toda empresa deberá tomar en serio porque también los consumidores así lo solicitan, comenta Pramesh Maheshwari.

“Toda la cadena de valor está presionando por este cambio, no es solo una compañía presionando, es un cambio mayor. Además, a ello se añade una preocupación mayor, la ciberseguridad, porque están usando cada vez más soluciones digitales”.

Sin embargo, asegura que si esos conocimientos no se convierten en data, si no se digitalizan, además no cambiarán la vida de quienes los obtienen. “Existen soluciones de entrenamiento como la realidad aumentada o conectividad con cuartos de control, que hacen los trabajos industriales mucho más atractivos. La tecnología está resolviendo problemas y es cada vez más fácil de implementar”.

Tecnología, clave para mejorar procesos

La relevancia de los procesos en la nube, el big data y la necesidad de mantener dispositivos conectados en red son las lecciones que la pandemia dejó y el centro de la discusión al generar tecnologías que mejoren la eficiencia energética, afirmó Pramesh Maheshwari, presidente de Honeywell Process Solutions, en el arranque del 2022 Honeywell Users Group: On the edge of transition.

Maheshwari dio la bienvenida en Madrid a una audiencia internacional de ingenieros de control, gerentes de operaciones, consultores, asesores de control de procesos avanzados, entre otros.