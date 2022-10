El experto en e-commerce Alejo Tinoco ofrece libertad financiera

Alejo Tinoco, experto en e-commerce que revoluciona el mercado latinoamericano declaró que, aunque sus inicios fueron desafiantes con el tiempo fue gratificante al trabajar para grandes corporaciones, cerrando tratos con presidentes en toda América Latina.

“A los 20 años, estaba sentado cerrando tratos con más de 13 aeropuertos en América Latina, etc., todo esto fue genial, pero siempre quise más, y no se trataba del dinero, sino de la falta de libertad que sentía”.

Alejo Tinoco manifestó que lo importante de su proyecto es que va más allá con el modelo de negocio que manejan, el cual es ayudar a inversionistas a crear ingresos pasivos.

“Me encanta el hecho de poder ayudar a otras personas a estar más cerca de sus sueños y su libertad financiera, aunque muchos de nuestros clientes ya son dueños de negocios, también es cierto que muchos aún trabajan para alguien más y precisamente están buscando esa libertad. Para nosotros es una bendición, poder ser una parte crucial en ese proceso de independencia para muchos de nuestros clientes, ayudándoles a crear un ingreso adicional que podría cambiar su vida”.

Al hablar de un emprendedor, Alejo Tinoco expuso “para mí un emprendedor es una persona que identifica problemas y desarrolla soluciones, de una manera tal que logra monetizar esa solución, una característica muy particular del emprendedor es la resiliencia, la habilidad de poder adaptarse a cualquier situación, en pocas palabras, es un creador de soluciones”.

@alejotinoco aconsejo que las personas que quieran emprender necesitan resiliencia para tener éxito. “Cualquier comentario que vaya en la línea de "eso no es posible" o "eso no se puede hacer" debe tratarse como un desafío para demostrar lo contrario”. “La clave del éxito como emprendedor está en la incomodidad, si se te hace fácil o te sientes cómodo haciéndolo, es una meta muy pequeña”. “Deben estar preparados para perseverar y ejecutar con su propuesta original”. “Los empresarios exitosos no son los más inteligentes, son los que no se rindieron y supieron convertir un “No” en un “Sí” y donde les cerraron la puerta ellos construyeron otra”. “Por otra parte, el enfoque y priorizar son igualmente importantes”. “Como emprendedor habrá muchas distracciones, no solo personales, sino también en negocios, nuevos proyectos, otras industrias, promesas de éxito, lo más importante es estar enfocado y persistir en lo que uno ha decidido hacer, siempre priorizando las tareas más importantes”.

De las bases para alcanzar un emprendimiento exitoso, Alejo Tinoco dijo que la persona necesita resiliencia, habilidad de priorización y enfoque.

Al hablar de la persona que lo inspira, @alejotinoco nombró a su papá, ya que le ha enseñado la constancia, la organización y la persistencia, cualidades necesarias para un emprendedor.

Para terminar, Alejo Tinoco invitó a la gente a que no tenga miedo. “El miedo es natural, lo que realmente marca la diferencia es lo que haces con el miedo, para mí, todo se reduce a la perspectiva, ya que el miedo puede consumirte o motivarte, en el momento en que permites que el miedo se apodere de ti, has perdido y se convierte en una enfermedad, el miedo para mí es combustible, tienes que aceptarlo, abrazarlo y establecer un plan de acción para superarlo, una vez superado, es un poderoso sentimiento de logro y plenitud”.