Con o sin gobierno federal habrá acuerdo para reactivar economía: Coparmex

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) llamó al gobierno federal a considerar las propuestas que han presentado para reactivar la economía, de lo contrario aun sin su respaldo crearán un Acuerdo Nacional de Recuperación Económica de la mano de la sociedad civil.

En un comunicado, Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, expresó que “con decenas de miles de empresas al borde de la quiebra y millones de personas desempleadas no nos podemos dar el lujo de mantenernos inactivos. Convocamos al gobierno para construir juntos un Acuerdo Nacional para la Recuperación Económica, en el entendido de que, si no reacciona, Coparmex y la sociedad civil iniciarán este esfuerzo con o sin la participación del Gobierno Federal. No podemos dejar pasar más tiempo”.

La Coparmex acusó al gobierno federal de “hacer oídos sordos” y no atender las propuestas para proteger empleos que han presentado la sociedad civil y los empresarios.

Además afirmó que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, “ha sido omiso en el cumplimiento de su deber en relación a las pequeñas y medianas empresas del país y de los millones de empleados que en ellas laboran”.

El grupo empresarial subrayó que solo el ocho por ciento de las empresas mexicanas han recibido algún apoyo para enfrentar la crisis y según estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo (Coneval), al 54.9 por ciento de la población mexicana no le alcanza para acceder a la canasta básica alimentaria con sus ingresos laborales.

“Como en otras partes del mundo, es necesario que el gobierno asigne recursos para revertir esta dramática situación”, dijo Gustavo de Hoyos.

Afirma que Andrés Manuel López Obrador debería escuchar las opiniones del nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera / Foto: Mauricio Huizar

Coparmex afirmó que continuará impulsando la necesidad de implementar medidas enfocadas en el empleo. Y recordó que han propuesto los “Remedios Solidarios” que incluyen: Salario Solidario (un subsidio al pago de la nómina para cuidar el empleo), Seguro Solidario (un ingreso mínimo vital para brindar un apoyo a los trabajadores que han perdido su empleo) y un Bono Solidario (que incentiva la generación de nuevos empleos).