BanCoppel ve sin preocupación el crecimiento de las fintech

El crecimiento que están teniendo algunas instituciones financieras tecnológicas (fintech) como Nu o Mercado Pago no es un tema que preocupe a BanCoppel, indica su director general Carlos López-Moctezuma.

En entrevista con El Sol de México platica que las fintech se enfocan en personas que ya están bancarizadas. Y si bien está a favor de la libre competencia, para él, las fintech aún no representan una amenaza para el negocio de BanCoppel.

Carlos López-Moctezuma, director general de BanCoppel, asegura que las fitech no están llegando a los segmentos más bajos de la pirámide poblacional como lo hace el banco que representa.

“Las fintech están compitiendo con segmentos ya bancarizados o por los hijos de los ya bancarizados, es gente joven, pero de niveles socioeconómicos altos. No están llegando a la base de la pirámide”, dijo en entrevista, previo a la 87 Convención Bancaria que se llevará a cabo la próxima semana en Acapulco, Guerrero.

Desde las oficinas de BanCoppel en el sur de la Ciudad de México, sostiene que no existe una fuga de clientes a las fintech porque no ha visto un aumento en las ventas pagadas con tarjetas que sean de esas empresas.

“Eso no quiere decir que no sean una amenaza creíble de que pueden llegar a penetrar el mercado, pero creo que hoy todavía se siguen peleando por los mismos segmentos que la banca principal. Esos bancos deberían estar más preocupados, yo no estoy preocupado por eso”, aseveró.

Actualmente BanCoppel es una de las instituciones con mayor presencia en el país con más de mil 700 puntos, en los que también incluye los negocios de Afore y las cadenas de tiendas de electrodomésticos.

López-Moctezuma menciona que en todo caso, lo que le preocupa es invertir en mejorar los servicios digitales que ofrecen a sus más de cinco millones de clientes.

Recientemente, la cadena de tiendas departamentales anunció una inversión para este año por 12 mil millones de pesos en el país para seguir expandiéndose no sólo con tiendas físicas, sino también mejorando la transformación tecnológica y digital.

El director asegura que Bancoppel entiende y atiende a la base piramidal de la población mexicana que normalmente se encuentra en la informalidad laboral.

“Que bueno que existan las fintech y que compitan, pero yo creo más en un modelo híbrido en el que la mayor parte de la población sigue muy clavada en el efectivo”.

Dan mejor servicio que banco Azteca

En cuanto a su rival más directo que es Banco Azteca del empresario Ricardo Salinas Pliego, López-Moctezuma considera que su banco tiene una ventaja competitiva que es el modelo de atención personalizado que se da a los clientes.

“El modelo de BanCoppel nace con una vocación al servicio al cliente muy clara. Es un modelo de cobranza muy humano, y que no es cobranza, sino de asesoramiento a los clientes. Si el cliente se mete en problemas, quiero que se ponga al corriente para que siga comprando en las tiendas. Son miles de personas a las que se les da asesoramiento desde su domicilio”.

Sobre los niveles de morosidad, indica que en BanCoppel siempre van a estar por arriba del promedio que se tiene en el sistema financiero, sin embargo, no le preocupa, pues llevan décadas manteniéndose en los mismos niveles y lo único que han demostrado es que el modelo sigue siendo sostenible.

“La mitad de nuestros clientes nunca habían tenido acceso a un crédito, la mitad de nuestros clientes reciben sus ingresos en el sector informal y eso nos lleva a que sea un nivel de morosidad más alto. Pero sigue estando dentro del rango que hemos manejado”.

El aumento en la morosidad viene de los años 2021 y 2022 cuando se abrió más la llave del crédito “va a ser un efecto transitorio que se irá corrigiendo en 2024 y 2025 y no estamos preocupados por ello”.

Confía que ello también se dé en un escenario en el que el Banco de México (Banxico) comience a bajar las tasas de interés y e consumo siga creciendo en el país.

Crédito a empresas

Si bien BanCoppel se distingue por otorgar créditos al consumo, en los últimos años su cartera de crédito empresarial ha incrementado. Al cierre de 2023 reportó una cartera de crédito por 30 mil millones de pesos.

“El año pasado fuimos el banco que más aumentó su cartera de crédito empresarial con un alza de 25 por ciento anual, tenemos un compromiso claro de seguir fomentando el crecimiento de la economía”.

Aseguró que en la zona del Bajío, BanCoppel tiene una significativa presencia, por lo que estarán también financiando a empresas que aprovechen el denominado nearshoring.