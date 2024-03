AMLO promete resolver juicios fiscales con empresas antes de concluir su sexenio

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no dejará a sus sucesor o sucesora pendientes en materia de recaudación fiscal. De ejemplo puso que empresas como Oxxo y Televisa ya pagaron impuestos pendientes.

El titular del Ejecutivo expuso el caso de la empresa Oxxo que pagó los 12 mil millones de pesos que debía en impuestos, incluso presumió que Televisa negoció una alianza con Univisión y pagaron cinco mil millones de pesos de impuestos.

“Ya es claro que todos debemos de pagar impuestos, antes nos tenían engañados, los de arriba no pagaban impuestos, más del 90 por ciento no sabían que los banqueros y empresarios no pagaban impuestos, porque era parte también de las relaciones de complicidad que existían y no se hablaba”, dijo el mandatario durante su conferencia matutina.

López Obrador comentó que hay juicios en proceso en la Procuraduría Fiscal sobre el pago de impuestos con empresas y que al final de su sexenio los magistrados van a resolver con nuevos proyectos de negociación.

También habló del caso Vulcan Materials, empresa dueña de un banco de materiales en Playa del Carmen que fue clausurado por daño ambiental. La empresa demandó al Gobierno federal por mil 900 millones de dólares.