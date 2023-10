AMLO asegura que EU no canceló ningún préstamo a México por regalar petróleo a Cuba

El presidente Andrés Manuel López negó que se hubiera solicitado un préstamo a Estados Unidos para Pemex a través de Lexing Bank, así como el hecho de que se le negara a México dicho financiamiento por regalar crudo de Petróleos Mexicanos a Cuba.

"No es cierto, no había ningún préstamo, nada, eso lo inventaron. Al contrario, en todo lo que nosotros podamos ayudar al pueblo de Cuba lo vamos a hacer, para que no les quede ya ninguna duda, incluido petróleo, porque es un pueblo que está padeciendo un bloqueo inhumano, injusto, y nosotros no podemos darle la espalda al pueblo de Cuba", dijo del mandatario durante su conferencia mañanera.

El presidente López Obrador negó que Washington hubiera criticado a México por este envío de crudo durante la visita del 5 de octubre de una delegación de Estados Unidos encabezada por el secretario de Estado, Antony Blinken, por el Diálogo de Alto Nivel en Seguridad.

“No, son muy respetuosos de nosotros, el Gobierno de Estados Unidos, el presidente (Joe) Biden, no nos tratan estos temas”, aseveró López Obrador.

Durante la conferencia de prensa, el mandatario presentó un video del director de Pemex, Octavio Romero Oropeza en su comparecencia en la Cámara de Diputados, del pasado 9 de octubre, en el que niega que se le estuviera regalando combustible a Cuba.

“Petróleos Mexicanos no ha realizado ningún donativo de combustibles a ningún gobierno extranjero. No, no miento. Y lo otro, lo de Lexin bank, pues ya no sé qué cosa es lo que me han preguntado porque se han dicho tantas cosas con relación a esto, que ya estoy confundido. Primero dijeron que nos habían multado. No es cierto. ¿Se los digo así o de otra manera? No hay ninguna multa en lo más mínimo. Y no hay ninguna cancelación de ningún crédito. Fue un acuerdo de ya no solicitar ese crédito”, dijo el director general de Pemex en el video que proyectó el presidente.

Por su parte, el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (EXIM) también desmintió en la prensa internacional que hubira cancelado un financiamiento a Pemex por enviar petróleo a Cuba.