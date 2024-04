Reconoce Libia García que la ventaja de su partido ha disminuido

León, Gto. La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, reconoció que la ventaja de su partido ha disminuido debido a que la política y los partidos en general están sufriendo una crisis de confianza por parte de la ciudadanía.

La panista añadió que esto tiene relación con el ejercicio de gobierno que se ha venido desgastando y dijo que si no parten de ahí no se pueden hacer las cosas diferentes.

“Yo te puedo decir que en general, los partidos políticos, la política, sufren de una crisis de confianza, de descrédito con los ciudadanos, si no partimos de reconocer eso, no podemos hacer las cosas diferentes, yo sé que la ventaja de mi partido, particularmente, se ha venido disminuyendo o cerrando y eso también tiene que ver con un desgaste en el ejercicio de gobierno y hay que reconocerlo”, dijo.

Muñoz Ledo añadió que para hablar de “un nuevo comienzo” deben ser autocríticos y reconocer qué es lo que no se ha hecho bien aunque en la actualidad Guanajuato está pasando por un momento complejo.

“También he dicho que para hablar de un nuevo comienzo hay que ser autocríticos, hay que empezar por casa y yo así lo he sido, yo te puedo decir que me siento contenta que mi partido y esta coalición haya postulado a una mujer y me hayan honrado, pero lo hacen en un momento complejo, en un momento difícil para Guanajuato no se sencillo”, agregó.

Aseguró que por su parte siempre ha enfrentado los retos con claridad y con estrategias claras para darle frente a las dificultades sin voltear a ver los señalamientos y calumnias que en los últimos tiempos se han difundido en las redes sociales.

“Yo soy una mujer que ha enfrentado los retos que tiene siempre con la verdad, mucha claridad y honestidad, hoy estoy centrada en lo que es importante, para mí fue fundamental hacer estrategias muy claras en los principales retos que tiene Guanajuato, no voltear a hacer casos a las críticas, señalamientos, calumnias que hoy también vemos en redes sociales sino y concentrarme en lo que es importante y no dejar de ser autocrítica”.