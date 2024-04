Descarta Vanessa Montes de Oca amenazas en su contra

León, Gto.- Desde el viernes pasado, la candidata de Morena a la alcaldía de León, Vanessa Montes de Oca, recibió el apoyo de la federación para estar protegida por la Guardia Nacional durante su campaña.

La candidata que hizo campaña este lunes en el tianguis y mercado del barrio de San Miguel con los comerciantes, dijo que por su parte está tranquila y descartó cualquier tipo de amenazas en su contra.

Sin embargo, comentó que tras lo ocurrido a su compañera de partido, Gisela Gaytán, asesinada en Celaya hace una semana en su arranque de campaña, se ha encontrado con la gente muy sensible por el tema de violencia en Guanajuato.

“Este asunto que pasó con Gisela claro que a todos nos consternó, nos preocupó, sin embargo vamos firmes y fuertes y no nos van a parar. Veo a la gente animada a votar por el cambio y por Morena”.

“Yo no he recibido ninguna amenaza. Yo me siento como una mujer muy tranquila, soy muy transparente, muy honesta y hasta esto no tenemos miedo de esa parte, sin embargo sabemos que los riesgos existen”, dijo.





Empuje y autoempleo para los comerciantes

Vanessa Monte de Oca acudió con los comerciantes para pedirles el voto y dijo que para ellos tiene una propuesta de empuje y autoempleo para que las mujeres tengan más y mejores oportunidades.

En lo que respecta a los comerciantes de la Zona Centro, la morenista aseguró que pronto acudirá con ellos, pero que le han expresado las pocas ventas y la inseguridad que se vive en la zona.

“En el tema de seguridad traemos un nuevo programa integral porque sabemos que en el centro les hace falta oportunidad de ventas, nos han comentado eso, que no están llegando los compradores a adquirir sus productos y servicios, entonces debemos tener un plan de acción para reactivar la economía y sobre todo darles la paz y seguridad de que ellos puedan vender sus mercancías”, añadió.