La calle Sánchez del barrio del Coecillo vio nacer, crecer y hacerse famosa a Wendy Guevara

León, Gto. (OEM, Informex).- “Podrás salir del barrio pero el barrio nunca saldrá de ti”, así lo demuestra el número 505 de la calle Sánchez del barrio del Coecillo. Es la mayor prueba que los sueños sí se cumplen.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En medio de locales que funcionan como maquilas a unos pasos de una tortillería y una vinícola, se encuentra la casa más “famosa” del barrio. En entrevista con Organización Editorial Mexicana Paco Guevara, el patriarca de la familia Guevara, compartió que su barrio los respalda.

LA SÁNCHEZ

“Compramos la casa por medio de Infonavit, la terminamos de pagar y comenzamos a fincar. Como vimos que era zona comercial hicimos un local comercial y más adelante otros 3 y nuestra casa fue el segundo piso”, relató.

En los últimos años la calle Sánchez, se ha transformado más en zona comercial, que habitacional.

Quienes vieron crecer a Wendy, se quedaron con la imagen de una persona valiente, alegre y original que desde muy joven le gustaba hacer videos, y ser muy amiguera.

Te recomendamos: ¡Y si se enojan... ni modo! El team Wendy se reúne en el Barrio del Coecillo [Fotos-Video]

Los mejores años de su vida la influencer leonesa los vivió en esa calle hasta hace un año que se independizó. Sus padres también tuvieron que abandonar la Sánchez, lugar que fue su hogar por más de 48 años.

ES CHINGÓN SER DEL COECILLO

“Es chingón ser del Coecillo toda la gente nos conoce de toda la vida, aquí nacieron todos mis hijos Erika, Yesenia, Paco, Wendy e Israel”, expresó don Paco.

Como la mayoría de los habitantes de este barrio, montaron su propia pica en su casa, para sacar el sustento fabricaban bolsa, chamarras de piel, todo lo de talabartería.

Además de hacer videos, saber maquillarse, cocinar, la influencer sabe doblillar, adornar, pespuntar y cortar, como buena leonesa.

“Como a todas las familias a veces nos iba muy bien en la venta de bolsa, otras veces no tanto y tratábamos de llevárnola más tranquila. Ahora tenemos más bendiciones y no batallamos tanto”, señaló don Paco.

Local El Coecillo: barrio de historia, tradiciones y de identidad para los leoneses

MUY CREYENTES

A unos pasos del hogar de los Guevara, se encuentra el templo del Carmen sobre la calle Candelaria, en julio es la fiesta y aprovechan para celebrar el santo de Wendy.

El papá de participante de La Casa de los Famosos México , comentó que son una familia muy creyente, gracias a su esposa. Cada año hacen la fiesta de San Judas Tadeo, el 30 de abril organizan una verbena para los pequeños vecinos y son parte de la liturgia del barrio y participan todos los domingos en las misas.

DE LA SANCA

Quien es del Coecillo, no hay nada más orgullo, que estudiar en la escuela más famosa del barrio, La Escuela Del Coecillo, mejor conocida como “La sanca”, refiriéndose a su ubicación en la calle San Cayetano.

“La sanca”.

“Wendy se escondía para no ir a clases, no le gustó la escuela, acabó la primaria y ya no quiso estudiar”, confesó su padre.

Para todos los Guevara ser de barrio los prepara para todo en la vida, no le teman a nada, trabajan por sus sueños, apoyan a su gente.

En la calle Sánchez, comenzó a hacer videos, antes de ser famosa “se encerraba por horas hacer videos. Todos en el taller trabajando y ella encerrada grabando videos, le decíamos que era pura perdedera de tiempo”, expresó don Paco y mencionó que le pagan mil pesos a la semana por hacer videos pero nadie se imaginaba lo que vendría más adelante.