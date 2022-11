¡Vaya decepción, pero aún así se encariño con el perrito, inquieto!

Irapuato, Gto.- Compro perro pensando que era rottweiler, pero descubrió con el paso del tiempo que era un criollo

Al pasar el tiempo y ver que los cambios de su mascota no eran los de un rottweiler, supo que la habían engañado con otra raza, ante esto la joven usuaria de TikTok @benavidezmagali, mostró el antes y después como prueba de esta situación en su cuenta.

Algunas personas ansían tener un perro, un gato y hasta aves como mascotas por ello toman decisiones de comprarlos o bien de adoptarlos, tal como lo realizó esta joven, debido a que ella quería un cachorrito con pocos días de nacido de la raza rottweiler, pero nunca se imagino que fuera engañada con otro perro de raza muy diferente a la que ella quería, por ello publico su desagradable sorpresa con esta grabación a través de su cuenta en TikTok.

@benavidezmagali #Baruk ♬ Gasolina - Daddy Yankee

Según la historia comenzó cuando ella recibió el perrito luego de que se contactó con un vendedor que se aprovechó de sus buenas intenciones, y conforme pasaba el tiempo descubrió los cambios extraños en el cuerpo del perrito que le llamaron la atención, no conforme con esto la nueva dueña del supuesto rottweiler investigo sobre este can, ya que estaba notando cambios muy diferentes a la que caracteriza a estos perros que es el tamaño, color y peso, y fue entonces que le comentaron que en realidad era criollo y no un rottweiler.

➡️Suscríbete a nuestra edición digital

A pesar de la esta noticia que no era de la raza que esperaba, la usuario @benavidezmagali se encargó de brindarle los mejores cuidados a este perrito y así los mostró como evidencia en su cuenta en esta red social.

“Saliste ganando”, “Pero es bien lindo y súper alegre”, “Lo importante es que está sanito y feliz”, “A mí me pasó, pero con un labrador”, “Quiérelo igual, es tu alma gemela”, fueron algunos comentarios que dejaron los usuarios con respecto a este singular caso.