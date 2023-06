Hombre sufre ataque al corazón y muere, mientras bailaba en una fiesta

Esta joven persona bailaba con mucha euforia en una boda cuando de pronto se sintió mal, se sienta y se desmaya a la vista de los novios y de todos los invitados

Durante el ambiente de una boda se ve que uno de los invitados bailaban a más no poder, pero en la grabación se ve que este comenzó a sentirse mal, paro de bailar se sentó para segundos después desmayarse y sufrir una ataque al corazón que al final el hombre falleció este momento fue granado en video y al darse cuenta de la noticia todos quedaron en shock.

10 May 2023 : 🇮🇳 : Dilip Rautkar, an engineer at Bhilai Steel Plant, suffered a 💔attack💉 while dancing at a wedding & died on the spot.#heartattack2023 #TsunamiOfDeath #BeastShotStrikesAgain #BeastShot pic.twitter.com/PLogsrUAx7 — Anand Panna (@AnandPanna1) May 10, 2023

La persona fue identifica como Dilip Raujkar, quien se movía al ritmo de la música junto con los recién casados y la familia de estos, tras realizar un baile que lo dejo sumamente agitado al hombre este se sienta para tomar un descanso y reponerse, pero de pronto se lleva la mano a la cabeza y su semblante cambia y se desmaya sobre la tarima en donde bailaba, de inmediato las personas intentas ayudarlo, pero ya era demasiado tarde el hombre había perdido la vida en la boda de una de su sobrina, aunque fue llevado aún hospital para las reanimaciones, pero solo se hizo oficial su deceso.

La grabación fue compartida en Twitter por el usuario @ananPanna1 quien muestra el momento donde el sujeto sufre el infarto y muere.

Los ataques al corazón sé manifiesta cuando se obstruye el flujo de sangre al corazón y si no se restablece rápidamente el músculo cardiaco comienza a morir, un infarto es una emergencia médica, los síntomas incluyen rigidez o dolor en el pecho, el cuello, la espalda o los brazos así como fatiga mareos ritmo cardiaco anormal y ansiedad, quizá alguno de este síntoma el hombre sintió.

Estas son algunas de las reacciones de los internautas: “Si no tienes condición modérate al bailar así, no te la juegues”, “El sedentarismo y falta de ejercicio”, “A un tío le paso lo mismo, pero fue atendido rápido y se ha liviano”, “No bailen así si tiene una vida muy sedentaria”, “Si no hacen cardio, no se agiten nada más por qué dar bien”