Amante de los perros gana la lotería y dona todo a refugio

Ganarse la lotería es el sueño de muchos, y es que la cantidad de cosas que se puede hacer con el dinero es innumerables, desde vacaciones a paraísos hasta el negocio de tus sueños, cualquier cosa es posible, y así lo demostró un hombre de gran corazón en Massachusetts, Estados Unidos.

Paul J.Riley, un adulto mayor, fue el ganador de un gran premio de 4 millones de dólares los cuales recogió muy feliz con su mascota Raven.

El hombre posó muy contento junto a su pequeño amigo y su enorme cheque expedido por la Lotería del estado de Massachusetts en Estados Unidos.

$4 MILLION winner pictured with his VIP, very important puppy, Raven 😍 He plans on buying his wife a car and donating to the Animal Rescue League! pic.twitter.com/vKUdvCwcB5 — Mass. State Lottery (@MAStateLottery) January 17, 2024

El juego en el qué participó fue el 199x Cash, su boleto lo compró en una tienda llamada Summit Variety en la localidad de Peabody y ya con impuestos fueron 2 millones 600 mil dólares, los cuales Riley aceptó gustoso.

Considerado como amante de los animales, Riley dijo que comprará un auto con su esposa y también donará parte del premio a Animal Rescue League, una organización que tiene varias filiales en múltiples lugares en Estados Unidos y que atiende a miles de lomitos al año.

Incluso, la tienda que vendió el premio recibirá un premio de 40 mil dólares por vender el boleto ganador; por si fuera poco, la probabilidad es muy baja ya que está de 1 entre 5 millones 376 mil.