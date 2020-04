[Video] Captan al "simbionte Venom"

En lo que parecer ser una playa o río un usuario de Twitter captó lo que muchos han comparado con el simbionte Venom, antítesis del superhéroe Hombre Araña de los Comics Marvel.

El perfil de “non essential”, a quien se puede encontrar en la red social como @sunnyarkade, publicó, este jueves 2 de abril, un video de apenas 14 segundos en el que se puede observar algo que parece ser una materia plasmática o una criatura color negro profundo con movimiento.

Anybody know what this is? pic.twitter.com/B2dQLTm4td — non essential (@sunnyarkade) April 2, 2020

El clip se compartió en Twitter con la pregunta en inglés “¿alguien sabe que es esto?”, mientras que en la grabación se ve como unas personas aprecian el extraño ser mientras lo mueven con un machete.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Doble Vía [Video] #LadyZote enloquece con su despensa "Es para perros"

El video se ha reproducido millones de ocasiones, ha sido compartido en miles y suma ya otra gran cantidad de me gusta. Todo lo anterior, al tiempo que las personas comentan teorías de lo que podría ser.

Entre las hipótesis, Gezel Steph, a quien hallamos como @iamgezel_ asegura que se trata de el gusano cordón de bota mismo que puede medir hasta 55 metros de largo y es muy venenoso. Según la explicación de Gezel, cuando se le provoca puede liberar una gran cantidad de mucosa venenosa que puede paralizar a sus depredadores.