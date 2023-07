Los pasteles de Wendy Guevara la nueva tendencia en TikTok

León, Gto.- (OEM, INFORMEX).-“Estamos perdidas, perdidas”, “No soportas panzona”, “Y la queso”, “Resulta y resalta”, son las frases más célebres del personaje del momento: Wendy Guevara , la leonesa que la está rompiendo en la televisión nacional, ahora pasteles con su rostro están causando sensación.

Las redes sociales se desbordan de apoyo y amor por Wendy Guevara, en las últimas horas se ha vuelto tendencia gracias a que varios internautas se han dado a la tarea de crear pasteles con su imagen y frases más conocidas.

Los expertos en repostería se han mostrado bastante creativos con los pasteles temáticos de la influencer leonesa en pocos días los pasteles se han vuelto tendencia en TikTok.

El usuario @nicotronick, su diseño ha sido uno de los más virales al plasmar una imagen de Wendy Guevara en una versión animada sobre un pastel, con unas de sus caras más famosas, el resultado lo mostró en un video en vivo, que inmediatamente se hizo viral, y decidió agregar la frase: "felicidades panzona".

WENDYMANIA

Nadie se quiere quedar sin su pastel, usuarios desean comprar los pasteles de Wendy Guevara para celebrar su cumpleaños. Algunas pastelerías se han dado a la tarea de crear sus propios diseños y estar listos para los pedidos.

Angélica Silva, lleva más de 20 años con su pastelería, expresó que ya está lista para sus “Wendypasteles”, trabaja en varios diseños con su hija.

“Estoy segura que en unas semanas me van a pedir esos diseños. Ya me encuentro lista, yo trabajo con el diseño que me indican mis clientes mandan foto y me baso en eso, mi hija me ayuda a todo lo de internet y ya tiene como 5 opciones de Wendy”, sobre el precio cree que no incrementará por traer la imagen de la chica del barrio del Coecillo, se elevará el costo, si suben los insumos.

“Para 20 personas está de 450 a 500 pesos, más o menos”, finalizó la repostera.

Los fans de la integrante de la Casa de los Famosos México , están encantados con el nuevo trending, en sus comentarios expresan que su próximo pastel de cumpleaños será uno con el rostro de la famosa más querida del momento.