La Casa de los Famosos México: Wendy recibe ramos de rosas y sopas instantáneas

León, Gto. (OEM, Informex).- Cada segundo pasa Wendy Guevara , se sigue posicionando como una de las favoritas para ganar el reality show , La Casa de los Famosos de México , que apenas cumplirá su segunda semana al aire y ha sido del gusto del público.

Tanto ha sido el protagonismo de la originaria de León que han dicho que el programa se debería de llamar “La casa de Wendy y unos famosos”, la perdida mayor ha logrado mantenerse como la favorita y en tendencia diario.

LA SORPRESA

Una de las personas más importantes de Wendy es el striper venezolano Marlon Colmenarez, incluso en la casa ya explicó que en un principio se enamoró de él, pero todo terminó en una amistad incondicional.

Para prueba de ello, este sábado a mediodía Marlón, apareció en un helicóptero rojo y le aventó 10 ramos de rosas rojas y bolsas con sopas instantáneas que son las favoritas de la influencer.

Ferka y Emilio Osorio, fueron quienes le avisaron a Wendy que Marlón se encontraba en las alturas con algunos regalos.

Poco a poco las rosas cayeron, dejando sorprendidos a los dos team: infierno y el cielo, quienes le ayudaron a recoger las flores y entregárselas.

SE PONE SENTIMENTAL

Después de recibir sus detalles, las lágrimas estuvieron presentes y Wendy se dirigió a la cámara para mandar un mensaje al venezolano.

“Estoy contenta porque te acuerdas de mí, yo pensé, es que aquí adentro uno piensa que no se acuerdan de nosotros, bueno de mi con esto que hiciste de mi ¡Gracias Marlón de verdad que me levantaste el ánimo mucho y también a mi familia cuando vinieron antier no sé qué día, ya ni sé en qué día estoy ¡Gracias porque es bien bonito cuando vienen y te hacen cosas así porque siento que si les importo y sé que me quieren”.

LE PIDEN QUE AGUANTE

Otros que se presentaron este fin de la semana a la casa de los famosos fueron los leoneses y amigos de Wendy Randal Herrera y Osvaldo Sierra, quienes se presentaron única y exclusivamente a gritarle a su amiga que no piense en salir, que tiene que aguantar hasta el final.