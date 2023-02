Experto explica las consecuencias del "reto Clonazepam" viral en TikTok

Expertos en psiquiatría advierten del riesgo que genera algunos retos virales en redes sociales como TikTok, como el “reto del Clonazepam”, también conocido como “el que se duerma al último, gana”.

Este reto consiste en consumir Clonazepam, un medicamento controlado que genera grandes efectos si no es administrado de la forma correcta, dicho farmacéutico induce al sueño, por lo que el último que quedé despierto, gana, como el mismo nombre del juego lo dice.

Alfredo Tierrasnegras, médico psiquiatra de AFAPE, en la ciudad de León, explicó que este fármaco ya cuenta con bastante tiempo utilizándose en el país e incluso a nivel mundial, señaló que este se utiliza principalmente en su caso para tratar los ataques de pánico, pero en neurología es utilizado para tratar epilepsias que son de difícil control.

“El Clonazepam es un medicamento que se debe utilizar por poco tiempo o pocos meses cuando se utiliza para problemas de ansiedad ya que a largo plazo genera una adicción muy intensa. Realmente es ya muy frecuente observar a personas que toman el medicamento de una forma descontrolada ya no solo por un problema de ansiedad sino por un problema de dependencia o de adicción al Clonazepam”, mencionó

Así mismo informó que si algún adulto ingiere este tipo de medicamentos a largo plazo puede causar adicción y posteriormente sufrir problemas en la memoria y en la capacidad de poner atención, lo que podría llevarlo a tener problemas en su entorno diario.

“Es un medicamento que no se prescribe para personas menores de 18 años rara vez se pueden utilizar siempre siendo vigilados estrechamente por el médico. En niños y adolescentes, al ser personas muy jóvenes es muy probable que cause dependencia, adicción y que su proceso de aprendizaje se vea lento en comparación con el resto de las personas, entonces el problema que va a generar en jóvenes, pues es una adicción muy importante y que el aprendizaje que se espera que puedan obtener no sea el mismo o no sea el adecuado”, señaló.

También explicó que este tipo de medicamentos no se basa principalmente en la dosis para causar un daño permanente, ya que todo depende de la persona que lo ingiera y su tolerancia a este, ya que puede inducir a un estado de coma y en casos más graves llegar hasta la muerte, incluso con dosis muy bajas.

“Realmente no depende de una dosis en específico ya que todo es la tolerancia que tenga la persona esta dosis, por eso cuando se da Clonazepam se gradúa, es poco a poco las dosis, en pocas palabras se personaliza la dosis, si se ingiere mal puede generar problemas irreversibles a corto plazo”, explicó el psiquiatra.

Por último, el especialista recomendó a los padres de familia hablar con sus hijos sobre las consecuencias del consumo de este tipo de sustancias, sobre todo si en el núcleo familiar existe alguna persona que tome dicho fármaco prescrito por un médico, e incluso alejar estos medicamentos de los niños y adolescentes para que no tengan acceso.

“Ahora bien también puede estar el peligro en las escuelas con algunos de los otros compañeros, entonces es importante frecuentemente vigilar o preguntar a sus hijos si han observado algún tipo de comportamiento de estos en la escuela y acudan con sus mayores o también con los directivos de la escuela para denunciar esto, para impedir que existan mayores riesgos”, finalizó.

Lamentablemente estos retos han llegado al estado, ya que tan solo hace unos días se informaba sobre los hechos ocurridos en una escuela en Guanajuato Capital donde varios alumnos resultaron afectados al intentar el reto viral.

Ante esto la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el pasado 25 de enero emitió una alerta sobre el consumo de estos medicamentos, los cuales son tomados como un juego viral.

“El consumo inadecuado, sin supervisión médica e irresponsable de fármacos con propiedades ansiolíticas como clonazepam, tiene efectos secundarios que van desde la somnolencia, mareos y náuseas hasta pérdida de equilibrio, problemas de coordinación, dificultad para pensar o recordar, dolor de cabeza, muscular o de articulaciones; visión borrosa, temblores, incontinencia o retención urinaria e incremento de saliva”, se lee en la alerta sanitaria.

Clonazepam está contraindicado para personas con historia clínica de hipersensibilidad a las benzodiacepinas; insuficiencia hepática; insuficiencia renal; problemas respiratorios; y afección ocular que daña el nervio óptico, mejor conocido como glaucoma.

Además, esta agencia reguladora exhortó a denunciar puntos de venta donde se comercialice Clonazepam sin receta médica, ya que, al ser medicamento controlado, su venta sólo deberá ser sólo bajo prescripción médica; puso a disposición de la ciudadanía el número telefónico para denuncias sanitarias 800 033 5050.