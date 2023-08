Día Internacional del Gato: ¿por qué no debes alimentarlos con croquetas para perros?

Un cierto número de personas en la ciudad y en todo México suelen alimentar a los gatos tanto particulares como callejeros con alimento para perros; desde el pensamiento “Es lo mismo”, “Total, son croquetas, les sirve para lo mismo”.

En una entrevista exclusiva con Jesús Barroso, un médico veterinario del Zoológico de León, con más de 18 años tratando animales de todo tipo de especies, comentó los efectos negativos que esto podría causarle a un gato.

“Los gatos son carnívoros estrictos, requieren de aminoácidos específicos y muy distintos a los de los perros, si la dieta de los felinos es basada en comida para perros, a corto plazo parecerá que no les pasa nada, sin embargo, a largo plazo, esa alimentación, puede comenzar a presentar efectos negativos en ellos” advirtió Jesús Barroso.

Los efectos negativos que pueden presentar los gatos al comer alimento canino son: cambios de actitud, debilidad, desnutrición, deficiencia de orina, problemas en la piel y pelaje, obesidad, deficiencias en las vitaminas y minerales.

En caso de no tener comida para gato, el veterinario recomienda que en un caso de emergencia, su alimento puede ser reemplazado por algunas alternativas de comida para humanos. No obstante se debe de conseguir alimento para gato lo antes posible para no alterar la dieta del gato.

“Puedes darle de comer carne cocida sin huesos y sin condimentos, que esté bien cocinada para evitar cualquier bacteria, huevos, pescado, verduras o arroz, todo esto bien cocido, pero que de preferencia solo sea cuando te quedaste sin comida y no tuviste chance de ir a comprar más, esto no se debe hacer siempre” Informó el Veterinario Barroso.

Según diversas fuentes históricas, los gatos y los humanos conviven desde hace más de 10 mil años atrás. Hay evidencia arqueológica que respalda esta relación temprana, incluyendo los restos de un gato y un humano enterrados juntos en Chipre, datados en aproximadamente 7500 a.C., Además, en la antigua civilización egipcia, que floreció hace más de 4 mil años, los gatos eran altamente valorados y a menudo representados en el arte y la iconografía.

“Uno de los alimentos favoritos de los gatos es la carne húmeda que se comercializa en sobres. El 8 de agosto, Día Internacional del Gato, alimenta a tu gato o a algún gato callejero con uno de estos deliciosos sobres, seguro te lo agradecerá”, concluyó Jesús Barroso.