¡Aplausos! Chofer crea grupo de WhatsApp para avisar cómo va la ruta a sus pasajeros

ARGENTINA .- Además de entretener y conocer historias en las redes sociales también se dan a conocer ejemplos de personas con alguna iniciativa de apoyar a la sociedad.

Para un conductor argentino del bus público, buscó desde su trinchera apoyar a sus acérrimos pasajeros para evitar que llegaran tarde a sus empleos o cualquier lugar al que se dirijan.

Esta historia se dio a conocer a través de la red social de Twitter por el usuario 'hasbullah' (@julyrossi20) dio a conocer el novedoso sistema implementado por el chofer del autobús, con la idea que los usuarios no esperen de manera innecesaria.

El conductor decidió crear un grupo de WhatsApp, en el que agregó a sus pasajeros para avisar cuando está cerca de llegar al paradero donde los aborda normalmente.

El chofer fue identificado como Miguel, con esta acción se ha ganado el cariño de sus pasajeros y la admiración de miles de usuarios de redes sociales. Con solo un mensaje de WhatsApp, alerta que está muy cerca de sus domicilios para que salgan a tiempo y sin ningún problema.

“Estamos llegando a 9 de julio, Sole, chicos, vamos”, es uno de los mensajes que ha enviado al grupo de WhatsApp el eficiente chofer.

El usuario que dio a conocer la historia agregó un video adjunto, en el cual muestra que Miguel, está al pendiente del grupo con varios audios y hasta el momento son 77 integrantes del grupo, quienes se informan cuando requieren el servicio.

Por su parte los pasajeros beneficiados han expresado que fue una gran idea, quienes toman ese colectivo están realmente contentos con la idea y la forma de trabajar del conductor porque realmente es de gran ayuda para todos ellos.

“Todos los días tomo el 74 para ir a laborar y siempre voy con el mismo chofer. Me agregó al grupo de WhatsApp”, escribió un pasajero de la ruta 74, “Ojalá algún chofer del 20 sea así de caritativo. Así no me clavo 40 minutos en la parada cuando voy a cursar”, fue otro mensaje que dejaron en la publicación.

Como era de esperarse, el clip ha logrado miles de visualizaciones en todas las redes sociales.