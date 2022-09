¡Amor eterno! Mujer lleva tierna serenata a su esposo en hospital

León, Gto. (OEM, INFORMEX).- “En la enfermedad y en la salud, hasta que la muerte nos separe”, una pareja de la tercera edad ha demostrado que el amor real sí existe.

Su historia se dio a conocer por redes sociales, en donde se muestra una mujer adulta cantándole a su esposo, quien se encuentra en una cama de hospital mientras ella le reafirma que es el amor de su vida.

La cuenta de Instagram @goodnews_movement subió el clip en donde se puede ver y escuchar de una peculiar serenata en portugués del tema 'Como é grande o meu amor por você' (Como es grande mi amor por ti), del famoso cantante brasileño Roberto Carlos.

"Yo tengo tanto hoy para hablar que con palabras no sé decir como es grande mi amor por ti", canta la mujer con gran sentimiento.

Mientras ella canta, la pareja se mira fijamente a los ojos, se agarran de la mano, la mujer se toca el pecho a la altura del corazón, posteriormente, el hombre en cama, extiende su mano temblorosa para sostener la mejilla derecha de la mujer.

De acuerdo con la cuenta Good News Movement, la serenata ocurrió después de que el esposo permaneciera por más de 70 días en el hospital internado.

La historia ha enternecido en redes entre las reacciones, se puede leer a la gente opinando sobre el afecto que se puede notar entre ambos, como la mirada y la forma en que el hombre toma el rostro de su amada.

“La mejor serenata que he escuchado en toda mi vida"; "¡la forma en que toca su cara! ¡Amor verdadero!"; "En la enfermedad y en la salud, hasta que la muerte nos separe"; "Los 70 son tan dulces que deberían durar más"; "Esto es todo lo que espero: ¡Un compañero que me acompañará hasta el final!"; "¡Estoy llorando!"; "El amor incondicional"; "Increíble el poder sanador del amor"; "Amor así ya casi no existe", son algunos de los comentarios que ha generado esta hermosa historia de amor.