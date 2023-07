Yairo Moreno cierra su etapa como futbolista de los esmeraldas

De manera oficial, el colombiano Yairo Moreno esta fuera del Club León , así lo dio a conocer el mismo mediocampista a través de sus redes sociales, en lo que resultó otra despedida por la puerta de atrás para un exintegrante del cuadro esmeralda.

Y es que hace unos días, mediante una transmisión en vivo de Instagram, Moreno hizo polémica al señalar que “del León me echaron, me echaron”, ante lo cual el timonel del equipo panza verde, Nicolás Larcamón, únicamente se limitó a decir que el cafetalero no iba a ser contemplado en el arranque del torneo por un par de temas, el primero una lesión muscular que lo iba a alejar de las canchas por más de dos meses y el segundo una situación personal que debía resolver con urgencia en su tierra natal.

Lo último de Yairo con La Fiera fue el festejo multitudinario que se dio en la “guarida” tras obtener el título de la Concachampions, después de eso viajó a su país y ya no reportó a la pretemporada, ni siquiera para resolver su situación contractual o para tener una despedida con el plantel y el cuerpo técnico.

La realidad es que el paso del nacido hace 28 años en Necoclí por el futbol mexicano estuvo enmarcado por chispazos, intermitencias, lesiones y hasta indisciplinas, recordando que su año de estadía en Pachuca culminó con el abandono a ese equipo en las vísperas de encarar la liguilla, toda vez que no era tomado en cuenta por el estratega Guillermo Almada.

Con los felinos afrontó un par de etapas, la inicial de 2018 a 2021, lapso en el que fue campeón de Liga MX en el Guard1anes 2020 bajo las órdenes de Nacho Ambriz, incluso marcando el tercero y definitivo en la final contra Pumas, mientras que en el último semestre fue parte del elenco que ganó la Liga de Campeones de la CONCACAF. En total, el sudamericano disputó 111 cotejos de liga con León, 77 como titular y marcó 11 goles.

Su adiós de la escuadra guanajuatense se dio mediante el siguiente post: “Hoy solo puedo decir gracias al Club León y a la gran afición por estos cinco años llenos de mucha alegría, pasión, entrega y dedicación, me llevo los mejores recuerdos. Doy gracias por estar en los momentos buenos y no tan buenos, me llevo las mejores enseñanzas en la cancha y fuera de ella. Estaré siempre agradecido por este tiempo que marca un antes y un después en mi vida profesional y personal, me voy feliz y tranquilo porque di siempre lo mejor de mí y siempre los llevaré en mi corazón”.

