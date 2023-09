Vislumbra Iliana Lomelí su adiós del boliche después de Santiago 2023

León, Gto.- Con maleta lista para emprender una nueva aventura en los Panamericanos de Santiago 2023, la bolichista Iliana Lomelí se plantea disfrutar y buscar medalla en este certamen del que después de concluir su participación vislumbra su adiós como atleta.

La trayectoria de la representante leonesa como tumba pinos se extiende por más de 15 años, entre sus recientes logros están dos preseas de plata y un oro en quintetos que logró en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Ahora en los Panamericanos buscará nuevamente el podio.

“Para este deporte (boliche) la máxima prueba que tenemos son los Panamericanos, entonces ir a unos nuevos juegos es gratificante. Únicamente se compite en dos categorías que son duetos e individual a diferencia de Centroamericanos que puedes ganar hasta cinco eventos”, resaltó Iliana Lomelí en charla para El Sol de León.

Aunque disputar una nueva justa panamericana enriquece la carrera deportiva de Lomelí, la propia bolichista fija su vista más allá de Santiago 2023 ya que vislumbra su retiro.

“Representar a tu país es una oportunidad única en la vida, pero conforme se avanza cada vez se tiene mayor responsabilidad por las medallas que se han dado en justas anteriores, pero disfrutamos esa presión dentro de todo, no sé si sean mis últimos juegos entonces los voy a vivir al máximo. Este deporte no se rige por una edad del atleta, pero aún no estoy segura, es mejor darlo todo ahora”, añadió Lomelí Lemus.

Multimedallista en copas nacionales, torneos internacionales y medallista de plata en los Panamericanos de Lima 2019, la “guanajua” prevé en tierras chilenas un reto de alto grado de dificultad.

“Santiago (2023) será sin duda una prueba muy complicada, los rivales a vencer sin duda son Estados Unidos y Colombia. También hay países como Aruba, Guatemala y Puerto Rico que te complican las cosas”, añadió la seleccionada nacional.

CAMINO A PANAS

Previo a la justa continental, Iliana Lomelí cerró su preparación jugando en el Abierto Mexicano 2023 celebrado en Puebla del 12 al 17 de septiembre. Para Santiago 2023 el boliche tendrá lugar del 2 al 5 de noviembre en el Centro de Bowling ubicado en la comuna de La Florida.