Veteranos de León reaccionan a fallecimiento de Antonio Carbajal

León, Guanajuato.- Siendo figura del balompié mexicano y mundial, la partida del histórico Antonio "Cinco Copas" Carbajal a la cancha celestial cimbró a Veteranos de Club León, muchos vieron en "La Tota" a su inspiración, su referente e inclusive su entrenador y amigo.

Uno de los primeros exverdiblancos en reaccionar fue Guadalupe "Lupillo" Díaz quien como futbolista activo fue dirigido por Carbajal en la década de 1980.

"Se va un grande del futbol no solo mexicano sino mundial, bajo los tres palos hizo un legado muy importante, entre ellos haber sido el primero en haber jugado cinco Copas del Mundo, eso nadie se lo va a quitar. Fue un tipo muy carismático, ganador, de temperamento especial para jugar y dirigir. Es una pena la noticia", comentó Guadalupe Díaz, exjugador de Club León.

"Se va mi entrenador, me dirigió en dos etapas en los años ochenta, recuerdo de él que era un hombre muy dedicado, te exigía mucho, te hacía sacar lo mejor de ti en el campo, pero lo más importante es que se va un gran amigo, fuera de vestidor era un gran ser humano, siempre atento y viendo por los que fuimos sus jugadores", agregó el otrora defensor.

Foto: Cortesía | Lupillo Díaz

Otro exjugador "panzaverde" que coincidió con Carbajal ya como veterano fue Raúl Gutiérrez, otro que militó con La Fiera en 1990

"Ahora con esta noticia me llega una nostalgia muy grande porque todos quisiéramos tener a nuestros ídolos toda la vida, pero así son las cosas, la vida tiene que seguir. A mí no me tocó tenerlo como entrenador, pero sí fuimos grandes amigos en la Mutual de Veteranos, ahí coincidimos en múltiples eventos y convivencias", exaltó Raúl Martínez.

Foto: Cortesía | Raúl Martínez

HOMENAJE PENDIENTE

Por otra parte, el fallecimiento del cinco veces mundialista deja pendiente un homenaje que estaba previsto para principios de mayo, evento para la que ya estaba confirmada la asistencia del exjugador ya que sería realizado por veteranos de Club León, Unión de Curtidores y Atlético Morelia, el evento se pospuso ya que Carbajal fue hospitalizado por problemas en su salud.

"Hablar de Toño Carbajal es hablar de uno de los jugadores más importantes que ha dado el futbol mexicano, fue referente de muchos, nos inspiró a muchos y como entrenador. Apenas el fin de semana pasado se le iba a hacer un homenaje, pero nos dijeron que se posponía, no estaba bien de salud y lo que son las cosas, días después se nos adelantó", comentó José de la Luz "Perla" Rodríguez.